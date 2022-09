Vrouw ontkent oplichting voor tienduizenden euro’s: “Wat kan ik er aan doen dat als de mannen mij zien, hun verstand zakt met anderhalve meter”

Een 63-jarige vrouw uit De Haan riskeert in beroep 40 maanden cel voor oplichting en schriftvervalsing. De vrouw weekte bij meerdere mannen grote leningen los voor een vastgoedproject, maar betaalde het geld nooit terug.

In de zomer van 2017 leende B.V., die toen nog in Knokke-Heist woonde, bij twee mannen telkens 30.000 euro, zogezegd om te investeren in een vastgoedproject. Ze zouden hun geld na drie maanden met tien procent intrest terugkrijgen, maar dat bleek een fabeltje.

De vrouw verdween van de radar en maakte op gelijkaardige wijze nog een ander slachtoffer 45.000 euro lichter. Naar verluidt bekostigde de vrouw met het geld haar eigen luxueuze levensstijl. Ze kreeg in eerste aanleg 15 maanden cel met uitstel, maar ging in beroep. Zelf schreeuwt ze haar onschuld uit. “Al die mannen wisten af van de financiële problemen van mijn cliënte”, pleitte haar advocaat. “Het is niet omdat zij naïef waren, dat mijn cliënte een oplichtster is. Ze zei zelf: ‘Wat kan ik er aan doen dat als de mannen mij zien, hun verstand zakt met anderhalve meter’.”

De advocaat blijft volhouden dat ze de leningen steeds wou terugbetalen, maar dat er van een intentie tot oplichting geen enkel bewijs is. De procureur-generaal was echter niet mals. Hij vorderde voor 17 feiten van oplichting 36 maanden cel en nog eens vier maanden bovenop voor schriftvervalsing. “Het wordt tijd dat mevrouw eens gaat bezinnen!” Op het parket zijn meer dan 200 dossiers van haar bekend, meestal voor verkeersinbreuken, maar het bewees volgens de procureur-generaal de ingesteldheid van de vrouw. Uitspraak op 26 oktober. (OSM)