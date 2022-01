Vrouw krijgt werkstraf voor heling halsketting

Een 37-jarige vrouw uit Oostende is in beroep veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor de heling van een gestolen halsketting.

De 21-jarige Libiër M.H. volgde op 18 september vorig jaar een oudere vrouw naar haar wagen op de parking aan het station in Brugge. Toen de vrouw wou instappen, rukte de jongeman de gouden ketting van haar hals. Een tiental dagen later beroofde M.H. in Blankenberge op gelijkaardige wijze een oudere dame van haar halsketting. Hij werd opgepakt en kon via camerabeelden gelinkt worden aan de feiten in Brugge.

Gekregen in ruil voor drugs

De 37-jarige Oostendse K.V. werd betrapt met een van de kettingen op zak. Ze gaf toe dat ze het juweel gekregen had in ruil voor wat drugs, maar later dat ze van niks meer wist. In beroep gaf haar advocaat de feiten toe. “Maar ze komt uit een zeer marginale situatie. Intussen zijn zij en haar vriend aan de beterhand hebben ze een woonst en doet ze nu zelfs vrijwilligerswerk.” Hij vroeg een werkstraf in plaats van tien maanden cel. Een vraag waar het hof op inging. De vrouw moet nu een werkstraf van 60 uur uitvoeren. Doet ze dat niet, gaat ze voor acht maanden naar de gevangenis. (OSM)