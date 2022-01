Vrouw krijgt twee jaar effectieve celstraf voor brandstichting in Kortemarkse huurwoning

Een 42-jarige vrouw uit Kortemark heeft in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor brandstichting in haar huurwoning. A.S. verwittigde zelf de politie, die haar uit het huis kwam redden terwijl de vlammen anderhalve meter ver uit de open haard sloegen.

“Ik ben het beu en ben mijn woning in brand aan het steken”: met die niet mis te verstane woorden verwittigde A.S. in de nacht van 13 op 14 mei de hulpdiensten. De politie snelde naar haar huurwoning van in de Nieuwstraat in Kortemark en trof er haar aan in de zetel. De vlammen sloegen anderhalve meter uit de open haard. In en voor de haard lagen onderdelen van een grote kast en op de grond lagen twee kapotte rookmelders.

De politie sleepte de versufte vrouw uit de zetel, die vlak voor de haard stond, en kon samen met de brandweer de vlammen doven. “Het gaat om een halfopen woning, maar gelukkig waren de buren niet thuis”, stelde de procureur tijdens het proces. “Dit had veel erger kunnen aflopen”.

Depressief

Onderzoek wees uit dat A.S. pas tien dagen voor de feiten verhuisd was vanuit Antwerpen. De vrouw is manisch depressief en kampt met een drankprobleem. De onderzoeksrechter hield haar aan en op 15 juni kwam ze voorwaardelijk vrij. Ze ging toen in behandeling voor haar drankprobleem, maar drie maanden later zat ze al terug achter de tralies nadat ze tot twee keer toe dronken over straat liep.

Desondanks drong de verdediging aan op een voorwaardelijke bestraffing. “Ze verloor haar vader op jonge leeftijd”, pleitte haar advocate. “Toen ook haar moeder stierf werd ze erg eenzaam. Door haar psychische problemen greep ze naar de fles.” Volgens de advocate was A.S. op het moment van de feiten te versuft om de risico’s van haar daden in te kunnen schatten.

Paniek

“Ik raakte in paniek en het was nooit mijn bedoeling om het huis in brand te steken”, vertelde de vrouw. “Waarom zou ik anders de hulpdiensten hebben gebeld? Ik gooide die rookmelders stuk omdat ik het lawaai niet langer kon verdragen.” Volgens de rechter beschikt A.S. evenwel over onvoldoende wilskracht om therapie te volgen. “Probatievoorwaarden hebben dan ook geen zin”, stelde ze.

(AF)