Vrouw krijgt geen lichtere straf voor inbraak in Ardooie

Een 25-jarige vrouw uit Noord-Frankrijk is ook in beroep veroordeeld tot vijftien maanden cel voor een inbraak in Ardooie.

De vrouw werd op 13 oktober vorig jaar betrapt met een kompane, de buit lag nog in de auto die ze bestuurde. Omdat diezelfde auto ook op 8 oktober in Tielt was gesignaleerd waar een buit van 2.200 euro was weggenomen, werd ze ook van die diefstal beschuldigd maar vrijgesproken wegens twijfel. Voor de inbraak in Ardooie kreeg ze vijftien maanden cel, haar kompane slechts een jaar. Dus vroeg ze in beroep ook een gelijke straf als de vrouw die met haar de inbraak pleegde. “Ze is zwanger en haar moeder is terminaal.” Daarnaast heeft ze nu ook werk als rijinstructeur. “Ze beseft dat een leven als inbreker niet verder kan, en wil eruit stappen. Het nadeel van de inbraak in Ardooie is bovendien ook gerecupereerd.”

Maar de procureur-generaal begreep het niet. “Moet ik nu een vaas geven om de bloemen in te zetten die ze kreeg omdat ze nu goed bezig is? In mei 2021 werd ze nog veroordeeld tot twee jaar cel voor inbraken in het Antwerpse, waarvan ze een maand in voorhechtenis heeft gezeten. Dus ze heeft de gevangenis al vanbinnen gezien. Maar vijf maand later pleegt ze alweer een nieuwe inbraak. Dus heeft ze het toch niet begrepen?”

Dat het niet bewezen is dat ze ook in Tielt de auto bestuurde, vond hij ook nonsens. “Zij reed altijd, want de vrouw bij haar had geen rijbewijs. Ik vind de inbraak in Tielt dan ook bewezen. Bovendien was het dezelfde regio.” Het hof bevestigde nu de celstraf van vijf maanden en ze krijgt dus geen lichtere straf. (OSM)