Vrouw krijgt 400 euro boete omdat ze met gestolen bankkaart… 19,80 euro tabak koopt

Een vrouw uit Duinkerke heeft zes maanden cel met uitstel en 400 euro boete gekregen omdat ze een bankkaart en kaartlezer stal en daarmee voor 19,80 euro tabak ging kopen in een winkel. F.M. gaf de feiten toe, maar vindt de straf veel te zwaar. “Het ging maar om twintig euro”, sprak ze.

De dievegge was op 9 augustus vorig jaar aanwezig in een appartementsgebouw in Koksijde en zag daar in de inkomhal een handtas staan. “De vrouw van de handtas ging net even naar buiten om haar auto te verplaatsen en dus zag M.B. haar kans schoon”, sprak de procureur. “Uit de handtas haalde ze een bankkaart, kaartlezer, 210 euro cash en wat papieren. Daarna trok ze naar een winkel om daar voor 19,80 euro tabak te kopen. Via de camerabeelden daar kon de politie de nummerplaat van haar Frans voertuig achterhalen en zo werd de vrouw geklist.”

M.B. verklaarde dat ze de feiten pleegde uit financiële noodzaak. “Ik vind de straf te hoog”, zei ze. “Het ging toch maar om twintig euro? Al de rest gaf ik al terug. Maar het klopt dat ik dit niet mocht gedaan hebben.” De rechter legde haar toch zes maanden cel met uitstel en 400 euro boete op. (JH)