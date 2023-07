Vrouw geslagen en verkracht door dealer uit Roeselare met wie ze relatie had

De 28-jarige A.M uit Roeselare riskeert veertig maanden cel voor verkrachting, slagen en verwondingen, diefstal én wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het slachtoffer was verslaafd aan de beruchte ‘zombiedrug’ en had kort een relatie met haar dealer A.M. Die ontkent het merendeel van de tenlasteleggingen.

Het slachtoffer is van normale komaf, maar begon drugs te gebruiken in de coronacrisis. “Ze was sociaal geïsoleerd en had medische problemen”, zei haar advocaat. De vrouw raakte snel verslaafd aan de designerdrug alpha-PVP, ook bekend als flakka. In november vorig jaar leerde ze de beklaagde A.M. kennen als haar dealer. “Hij drong zich aan haar op en de hel brak los, zowel voor haar als voor haar omgeving”, zei haar advocaat.

“Hij gedroeg zich als een pitbull”, zei het Openbaar Ministerie. “Ze nam hem onder dwang in huis en werd geslagen. Er brak zelfs een stuk van haar tand af. Hij greep haar bij de keel en dwong haar om seks te hebben, vaak ook onder invloed van drugs. De beklaagde zei dat dit geen verkrachting kon zijn omdat ze zijn lief was.”

Spijt

Ook op het proces hield M. vol dat het altijd met wederzijdse toestemming gebeurde. “En de verklaring van mijn cliënt is evenveel waard als die van haar”, zei de advocaat van M. Die betwistte ook de diefstallen. “Hij heeft inderdaad wat spullen meegenomen maar niet om die bij te houden, hij wou enkel haar aandacht trekken. En wat de vrijheidsberoving betreft: mijn cliënt wou op dat moment stoppen met drugs, maar zij wou nog meer gaan halen. Hij heeft enkel gezegd dat ze de woning niet mocht verlaten, hij heeft haar nooit opgesloten.”

M. zelf betuigde zijn spijt en bood zijn excuses aan. “Ik hoop enkel het beste voor haar, dat ze een nieuw leven kan opbouwen. Ik heb mijn les geleerd en zal het nooit meer doen.” (JF)