Vrouw gebruikt bankkaart van buur om maaltijden af te halen: “Straffen? Ik betaalde toch terug?”

Een 27-jarige vrouw uit Veurne riskeert een werkstraf te moeten uitvoeren omdat ze de bankkaart van haar buurman vond en er twaalf maaltijden mee uit een automaat haalde. “Een werkstraf? Waarom? Ik betaalde alles toch terug en excuseerde me?” vroeg C.N. zich af.

Op 10 juli vorig jaar ging de 27-jarige C.N. naar de automatenshop van In The Box in de Zuidstraat in Veurne om een maaltijd af te halen. Ze zag dat haar voorganger zijn bankkaart in het toestel vergeten was. C.N. herkende zelfs de naam van de vriend van haar buurman, maar besloot de kaart toch te misbruiken. “Ze betaalde er contactloos een maaltijd mee en ging weg”, sprak de procureur. “Maar wellicht verrast door haar succes kwam ze terug en haalde nog eens elf maaltijden af, genoeg voor de ganse week. Daarna ging ze de bankkaart in de brievenbus van haar buurman stoppen. Alles werd vastgelegd op camerabeelden en de politie kon C.N. snel herkennen. We boden haar een minnelijke schikking van 300 euro aan, zelfs in delen te betalen, maar ze deed dat niet. Nu vragen we een werkstraf.”

Ook daar leek C.N. weinig zin in te hebben. “Ik heb die 88 euro terug betaald en de politie zei me dat er niets meer van zou komen. Ik bood ook mijn excuses aan. Dus denk ik eigenlijk niet dat ik nog gestraft moet worden. Ik heb het financieel al moeilijk en die kaart was aanlokkelijk om me wat te helpen.”

Vonnis op 25 november. (JH)