Vrouw gaat met aanhangwagen burgemeester aan de haal in Jabbeke: een jaar cel

Een 43-jarige vrouw uit Wingene heeft in de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor een resem diefstallen van fietsen en aanhangwagens. Een van de gedupeerden is uittredend burgemeester van Jabbeke Daniël Vanhessche (CD&V).

Op 7 januari 2020 deed een Bruggeling aangifte van de diefstal van zijn aanhangwagen. Toen het slachtoffer zijn aanhangwagen te koop zag staan op een tweedehandssite stuurde hij de politie naar de verkoopster, Caroline F. uit Wingene. Daar stond daadwerkelijk een aanhangwagen te koop, maar niet diegene van de Bruggeling. De vrouw beweerde dat ze de foto bij het zoekertje van het internet had geplukt, maar onderzoek wees uit dat ze die wel degelijk zelf had genomen. De gestolen aanhangwagen werd op 10 januari 2020 uiteindelijk teruggevonden aan het kruispunt van de Hillesteenweg en de Lavoordestraat in Wingene.

Camerabeelden

Amper drie dagen later ging Caroline F. in de Snellegemstraat in Snellegem aan de haal met de aanhangwagen van de Jabbeekse burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). Dankzij beelden van ANPR-camera’s werd vastgesteld dat F. omstreeks 18.16 uur Jabbeke zonder aanhangwagen was binnengereden. Een kwartier later had ze Jabbeke mét aanhangwagen weer verlaten. De vrouw kwam de aanhangwagen daags nadien terugbrengen.

Tijdens haar verhoor beweerde ze dat ze toelating had gekregen om die gebruiken om de stukken van een omgevallen boom weg te voeren. Maar Daniël Vanhessche, die begin februari als burgemeester wordt opgevolgd door partijgenoot Frank Casteleyn, stelde dat dit niet waar was.

Caroline F. werd ook nog schuldig bevonden aan diefstal van twee damesfietsen en een herenfiets in Zedelgem. (AFr)