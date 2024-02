Vrouw eist 4.178 euro van schoonzoon die na relatiebreuk ‘inbreekt’ in huis

Een vrouw uit De Panne eist 4.178 euro schadevergoeding van haar eigen schoonzoon, de vriend van haar dochter. Die woonde bij haar in, maar zou na een tijdelijke relatiebreuk in het huis hebben ingebroken en schade hebben aangericht. Dat ontkent Q.H. met klem. “En ze zijn intussen zelfs verzoend.”

Het is de vrouw uit De Panne zelf die de 22-jarige Q.H. voor de rechter sleepte met een rechtstreekse dagvaarding. Het openbaar ministerie had eerder immers besloten om hem niet te vervolgen. “Niet omdat de feiten niet bewezen zijn, maar omwille van het beleid”, sprak de procureur.

“We vragen een gepaste straf.” Volgens P., de vrouw die Q.H. voor de rechter sleepte, gaan de feiten verder dan huisvredebreuk. “Hij had een relatie met haar dochter en woonde bij hen in”, sprak de advocaat van de vrouw. “Maar na een relatiebreuk moest hij vertrekken en de sleutels afgeven. Enkele dagen later brak hij echter binnen door via de tuin op een dak te klimmen en daar een vliegenraam te vernielen. Ook binnen knipte hij uit wraak nog de leiding van de verwarming door. Eenmaal binnen nam hij heel wat spullen mee en vertrok. We vorderen in totaal 4.178 euro waarvan 1.000 euro morele schadevergoeding. P. is aangeslagen dat ze haar gezin niet tegen hem kon beschermen.”

Verzoend

Daar keek de verdediging maar vreemd van op. “Er is geen sprake van huisvredebreuk want Q.H. mocht volgens het contract daar gewoon wonen. Hij is die dag gewoon zijn spullen komen halen, meer niet. Er is geen sprake van vernielingen. Bovendien is hij intussen terug samen met haar dochter. Die gevraagde schadevergoeding slaat dus helemaal nergens op. We vragen de vrijspraak.”

Vonnis op 5 maart. (JH)