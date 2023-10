Vrouw die tot twee keer toe brand stichtte bij ex in Torhout riskeert twee jaar cel

Tot twee keer toe probeerde de 27-jarige A.L. uit Kortemark de woning van haar ex-vriend in Torhout in brand te steken. “Uit machteloosheid”, pleitte haar advocaat. “Maar het was zeker niet de bedoeling dat er slachtoffers vielen”. De vrouw riskeert twee jaar cel. Opmerkelijk: de ex riskeert zelf óók tien maanden cel voor geweld tegen zijn mindervalide buurman.

Op 2 september vorig jaar zag een getuige hoe een vrouw in de Torhoutse Vanhullestraat de pvc-omlijsting van een raam in brand stak. De dader, A.L. uit Kortemark, sloeg op de vlucht maar kon wat verderop geklist worden ter hoogte van de Aldi-winkel in de Zwevezelestraat. De vrouw had een aansteker en een kleine hoeveelheid speed bij zich. “Uit een kledingcontainer kwam een sterke petroliumgeur”, verduidelijkte procureur Fauve Nowé. “De beklaagde had er een plastic zak met bio-ethanol, aanmaakblokjes en lucifers in gedumpt.”

Drugs

Het waren buren die de vlammen kwamen doven en de schade bleef uiteindelijk beperkt. Bewoner A.D. (38) was niet thuis, maar zijn beide honden wel. A.L. verklaarde dat ze een week eerder ook al de brievenbus van haar ex in brand had gestoken. In een bericht naar een vriend had ze er toen mee gedreigd haar ex te vermoorden. A.L. belandde een tijdje in de cel, maar kwam uiteindelijk vrij onder voorwaarden. “En daar hield ze zich aanvankelijk aan. Maar ze herviel snel in haar druggebruik en pleegde ook nieuwe feiten.”

A.L. zou al sinds haar veertiende heroïne, cannabis en cocaïne gebruiken. Haar druggebruik leverde haar in oktober 2022 een jaar effectieve celstraf op. Ze kreeg ook al eens acht maanden voorwaardelijk voor diefstal. Voor de brandstichting vroeg de procureur twee jaar cel, eventueel deels voorwaardelijk.

Volgens de verdediging waren de feiten het gevolg van een toxische relatie. “Eigenlijk waren de brandstichtingen meer als dreigement bedoeld”, pleitte meester Jelle Dejaegher. “Ze was om diverse redenen kwaad op haar ex, onder andere omdat hij een uitgeleende gsm niet terug wou geven. Ze voelde zich machteloos. En uiteraard speelden ook de drugs een rol. Maar het was zeker niet de bedoeling dat er slachtoffers vielen.”

Geweld ten opzichte van mindervalide buurman

Opmerkelijk: de ex van A.L. riskeert in een ander dossier zelf ook tien maanden cel voor bedreigingen, weerspannigheid en verboden wapendracht. Op 8 augustus vorig jaar vernielde A.D. tijdens een ruzie de elektrische rolstoel van zijn mindervalide buurman. Met het lemmet van een multitool doorprikte hij de banden. “Toen de politie ter plaatse kwam, ging hij agressief tekeer. Hij uitte doodsbedreigingen en probeerde de keel van een agent dicht te knijpen”, aldus de procureur.

In april vorig jaar kreeg de dertiger ook al een jaar cel voor brandstichting op een werf in Oostende. “Mijn cliënt is altijd een harde werker geweest, maar na zijn relatiebreuk raakte hij aan de drank en op de dool”, pleitte meester Naima Bouslama. “Sinds zijn voorhechtenis is hij alcoholvrij en pakt hij zijn schulden aan.”

De rechtbank doet in de beide dossiers uitspraak op 14 november. (AFr)