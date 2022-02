Vrouw, die steakmes in voorhoofd van vriendin plantte tijdens lockdownfeestje in Brugge, hoeft niet naar de cel

Een 22-jarige vrouw uit Nieuwpoort heeft in de Brugse rechtbank vier jaar voorwaardelijke celstraf voor poging tot moord op haar vriendin. Tijdens een lockdownfeestje ging ze het slachtoffer met een steakmes te lijf.

De feiten speelden zich af in het Centrum voor Jeugdzorg De Kantel in Brugge, waar zowel beklaagde E.L. als haar drie jaar jongere vriendin verbleven. Op 25 april 2020 hielden de dames – in volle lockdown – een feestje met drie jongens. In de studio van E.L. vloeide de sterke drank rijkelijk, maar plots sloeg de sfeer om. “Het slachtoffer raakte door de alcohol in een jaloerse bui en gaf de beklaagde een slag met de vlakke hand in het gezicht”, verduidelijkte de procureur.

De ruzie bedaarde, maar laaide even later opnieuw op in de tuin. “De beklaagde liep terug naar haar studio om een steakmes te halen”, ging de procureur verder. “Vervolgens stormde ze met het mes op het slachtoffer af. Ze stak haar één keer in het voorhoofd en twee keer in de borst. Het slachtoffer liep ook krassen op in haar hals en bovenarm. Volgens de wetsdokter kon de steek in borst dodelijk zijn geweest. Het is duidelijk dat de beklaagde haar vriendin wou doden.”

Na de steekpartij werd het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ze was evenwel snel buiten levensgevaar. De procureur merkte op dat E.L. op het moment van de feiten onder voorwaarden stond na een veroordeling voor drugsfeiten. E.L. ontkende dat ze haar vriendin wou doden. “Mijn cliënte had een slag met een metalen bezemsteel geïncasseerd en wou haar vriendin enkel afschrikken”, pleitte meester Jonas Bel. “Het was instinctmatig, want haar tweejarig kind lag binnen te slapen.”

De rechter achtte het oogmerk om te doden wel degelijk bewezen en veroordeelde L. tot vier jaar cel met uitstel gekoppeld aan een resem strikte voorwaarden, waaronder een verbod op drank en drugs. Het slachtoffer kreeg 500 euro schadevergoeding toegekend. Opvallend genoeg zijn de plooien tussen haar en E.L. intussen weer gladgestreken. (AFr)