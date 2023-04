Vrouw die op drie maanden tijd met 30.000 euro aan de haal ging bij Brugse werkgever krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 26-jarige vrouw uit Assenede heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor loondiefstal. M.D. ging op amper drie maanden tijd met bijna 30.000 euro aan de haal in het tuinmeubelbedrijf waar ze aan de slag was.

Op 19 augustus vorig jaar stapte de salesmanager van een Brugs tuinmeubelbedrijf naar de politie. Hij diende een klacht in tegen M.D. en legde een ondertekende schuldbekentenis van de vrouw voor. Tijdens haar verhoor ging M.D. dan ook meteen tot bekentenissen over. Tussen eind april en eind juli vorig jaar had ze bijna 30.000 euro achterovergedrukt bij haar werkgever. Ze had regelmatig cash geld verduisterd dat ze naar de bank moest brengen. Dat deed ze omdat ze met schulden kampte.

Volgens haar advocate zit M.D. al jaren in een neerwaartse spiraal door problemen met haar gewelddadige ex-partner. “Ze wordt mentaal en fysiek mishandeld”, pleitte ze. “Een werkstraf is in haar situatie onmogelijk. Wij kunnen ons vinden in het opleggen van probatievoorwaarden.” (AFr)