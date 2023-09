Vrouw die hond ‘doodschopte’ veroordeeld: “Maar ze is al gespot met nieuwe hond”

Een vrouw uit Oostende was jarenlang vrijwilliger in dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende en werd hoog aangeschreven op vlak van dierenwelzijn door haar partij, maar is nu veroordeeld voor ‘het doodschoppen’ van haar hond. “Intussen is de vrouw gespot met een nieuwe hond”, waarschuwt het asiel dat haar eerder al ontsloeg omdat ze een slapende hamster in een vriezer stopte.

Een politiepatrouille zag eerder dit jaar hoe een 38-jarige vrouw uit Oostende haar hondje herhaaldelijk schopte in de Leffingestraat in de wijk Westerkwartier in Oostende. Het dier – een dwergpinscher met de naam Sasha – kon nog amper lopen en werd hardhandig aan de leiband over straat getrokken. De vrouw werd staande gehouden en het hondje werd nog naar een dierenarts gebracht, maar de verwondingen bleken te groot en er werd overgegaan tot euthanasie. Een ander hondje van de vrouw – een jack russel met de naam Anouk – werd even later in beslag genomen, nadat het loslopend dier met leiband maar zonder baasje werd aangetroffen in het stadscentrum. In totaal had de vrouw toen drie honden.

Boete

Het parket opende een onderzoek naar dierenmishandeling en de zaak werd voor de rechtbank gebracht in Ieper, die gespecialiseerd is in dierenwelzijn. Ze werd er bijgestaan door advocaat Charlotte Verkeyn, vierde schepen voor N-VA in Oostende. De rechter heeft de vrouw nu veroordeeld tot een boete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel.

Doodgevroren hamster

“Een veel te zwakke veroordeling”, reageert Fabrice Goffin, voorzitter van dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust waar de vrouw jarenlang aan de slag was als vrijwilliger. “Begin 2019 heb ik haar ontslagen als vrijwilliger, nadat ze een slapende hamster in een van onze vriezers had gestoken. Onbegrijpelijk. Ze dacht naar eigen zeggen dat de hamster dood was. Mogelijk speelt bij haar een achterliggende problematiek, maar ik ben geen psycholoog. Ik stelde vast dat ze na haar ontslag nog heel wat lezingen gaf over dieren en het houden van honden in wijken in de buurt. Op vlak van dierenwelzijn werd zij hoog ingeschat.”

“Hart voor dieren”

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond de vrouw op de lijst van Groen. “G. heeft een hart voor dieren en schreef mee aan het Groen-programma voor dierenwelzijn in Oostende”, klonk het eerder bij de partij.

Toen de feiten bekend raakten, reageerde schepen van Dierenwelzijn Silke Beirens (Groen): “Het gaat over zware feiten van dierenmishandeling. Het is verschrikkelijk en als partij distantiëren we ons hier dan ook van.”

Nieuwe hond?

Intussen werd de vrouw via sociale media onder meer uitgemaakt voor “hondenmoordenaar”, “dierenmishandelaar” en “doodschopper”. “Ondanks haar verdediging in de rechtbank dat ze over het hondje zou gevallen zijn, is het dier volgens onze inlichtingen wel degelijk dood gestampt”, stelt Goffin. “Het hondje had een aantal breuken en inwendige bloedingen. De dierenarts kon niet anders dan het dier te laten inslapen. Intussen is de vrouw in Oostende gespot met een nieuwe hond. Wat heeft het dan nog voor zin om wetten te stemmen voor het beschermen van dieren? Louter een boete van 600 euro voor zulke dierenmishandeling roept veel vragen op. Intussen worden wij enorm vaak gebeld: de mensen zijn er enorm begaan met deze zaak.”

Strengere straffen

Goffin pleit voor strengere straffen. “Niet per se een lange gevangenisstraf of zwaardere boetes, maar minstens wel een permanent verbod op het houden van huisdieren en bijhorende controles op zo’n verbod. In ons asiel zien we helaas voortdurend hoe mensen bij ons dieren komen dumpen en dan naar de winkel gaan om een nieuwe pup te kopen. Trouwens, een dodelijk ongeval door intoxicatie wordt toch ook strenger gestraft? Een dier doden zou ook de nodige gevolgen moeten hebben.” (TP)

Lees ook…

Vrouw die hondje mishandelde in Oostende was ontslagen vrijwilligster in dierenasiel: “Geen enkel bot in lijfje van het dier was nog heel” – KW.be

Parket opent onderzoek nadat vrouw (37) haar hond zo zwaar mishandelt dat dierenarts het dier moet laten inslapen – KW.be