Vrouw betuigt spijt nadat ze liefdesrivale met gebroken glas in wang snijdt

Een 35-jarige vrouw riskeert achttien maanden cel met uitstel omdat ze haar liefdesrivale lelijk toetakelde. A.W. duwde een stuk gebroken glas in de wang van M.C. die daarbij een lelijke snijwond van 15 centimeter opliep. “Het spijt me echt, maar ik heb dat glas gegooid en niet opzettelijk tegen haar geduwd”, sprak A.W.

De feiten speelden zich af op 21 september in het appartement van M.C. (38) in Koksijde. Beide vrouwen en hun partners maken al langer deel uit van een groepje dat veel overlast veroorzaakt in de Westkust, en beiden werden al veroordeeld. Zelfs al wegens slagen aan elkaar. Toch spraken ze die avond af en dronken ze samen een fles wodka leeg. Een oude vete kwam weer bovendrijven waarbij A.W. haar ‘vriendin’ ervan beschuldigde het bed te delen met haar vriend. “Daarop sloeg de sfeer om en nam A.W. een stuk gebroken glas en duwde die in het gezicht van M.C. Ze liep een indrukwekkende snijwond van 15 centimeter in de wang op en verloor veel bloed. Ook haar eigen partner raakte gewond toen hij tussenbeide wilde komen. Het is duidelijk dat de feiten gepleegd werden tijdens het nuttigen van veel alcohol. We vragen achttien maanden cel met uitstel onder voorwaarden.”

M.C. stelde zich burgerlijke partij en eist voorlopig 1 euro en een deskundige. Volgens haar zullen de kosten oplopen tot 25.000 euro. A.W. erkende schuld. “Maar ik heb niet opzettelijk geslagen. Ik gooide met een glas dat kapot viel tegen haar gezicht. Ik zal alle schade vergoeden en het spijt me”, sprak ze.

Vonnis op 20 december. (JH)