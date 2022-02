Vrouw (64) uit Oostende voor rechtbank voor burenruzie: “Ik vind het niet logisch dat meneer in z’n blote flikker in zijn tuin komt lopen”

Een 64-jarige vrouw uit Oostende stond dinsdagmorgen in de rechtbank terecht voor een uit de hand gelopen burenruzie. Ze wordt verdacht van belaging, slagen en verwondingen en vernielingen van goederen. Een psychiater stelde vast dat de vrouw aan een bipolaire stoornis lijdt. “Wij zijn echt bang. En we willen gewoon dat het stop”, klinkt het bij de slachtoffers.

“Het zal je maar overkomen. Dat je moet samen leven met een buur die je het leven zo zuur maakt. Als de politie tussenbeide komt, krijgen ze ook de volle laag. De sociale cel werd ingeschakeld en de zaak kwam voor de vrederechter. Mevrouw zegt telkens dat ze zich gedeisd zal houden, maar ’s anderendaags beginnen de pesterijen en overlast gewoon opnieuw.”

De procureur had het dinsdagmorgen in de rechtbank over de situatie tussen twee buren in de Snepstraat in Oostende. I.Y. stond er terecht voor haar rol in een burenruzie die al sinds 2017 aansleept. De zaak werd eerder al ingeleid, maar de rechter stelde toen een psychiater aan om de vrouw te onderzoeken. Die stelde nu een bipolaire stoornis bij de vrouw vast.

“Die is wellicht de verklaring voor haar gedrag”, aldus de procureur. “Al het mogelijke werd gedaan om deze zitting te vermijden, maar mevrouw begrijpt de signalen niet. Als het nu niet stopt moeten we haar misschien wat langer wegstoppen. En dan bedoel ik in de gevangenis. Maar ik wil haar nu wel nog de kans geven.” De procureur vorderde een gevangenisstraf van 18 maanden met probatie-uitstel.

Pesterijen

De slachtoffers kwamen vertellen over de pesterijen die ze al te verduren kregen. Het gaat om eieren tegen hun poort, een baksteen die over de muur wordt gegooid, vuilnis dat in hun tuin wordt gekieperd… Het gaat ondertussen over een hele waslijst aan feiten. “We willen echt dat dit stopt. We hebben schrik. Ze maakt ons echt het leven zuur”, klonk het.

De advocaat van I.Y. gaf de overlast toe, maar betwistte wel de opzettelijke slagen en verwondingen. “Het gaat om een serieus uit de hand gelopen burenruzie”, aldus meester Liesbeth Tommelein.

“Nadien beseft zij dat haar acties niet oké zijn, maar het is wel vaak sterker dan zichzelf. Al wordt het ook soms uitgelokt door de buren zelf. Wij vragen voorzichtig een probatie-opschorting in deze zaak.”

Blote flikker

De vrouw zelf kreeg ook het woord en liet dat niet passeren. “Ik geef toe dat ik soms te heftig reageer. Maar ik word door hen gepest. Ik vind het niet logisch dat meneer in z’n blote flikker in zijn tuin komt lopen. Of dat mevrouw zich laat vallen als de eerste de beste actrice omdat ik haar zogezegd duwde.”

“Ze verwijten mij omdat ik in de psychiatrie heb gezeten terwijl ik daar niets aan doen. En die wondes zijn veel erger dan die ene vinger die ik naar hem heb uitgestoken”, zei ze.

De rechter vroeg de buren om elkaar voorlopig te negeren en zal op 8 maart haar vonnis vellen.