Vrouw (60) die dood van motorrijder veroorzaakte vrijgesproken: “Slachtoffer reed veel te snel”

De 60-jarige N.V. uit Ichtegem is dinsdagochtend door de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor onopzettelijke doodslag. Bijna exact een jaar geleden veroorzaakte de vrouw een dodelijk verkeersongeval waarbij een 57-jarige motorrijder uit De Haan het leven liet. De rechtbank is nu van oordeel dat de vrouw geen schuld treft. “Het slachtoffer had kunnen remmen als hij niet te snel reed”, zegt de Brugse politierechter.

De 60-jarige N.V. reed op 26 juni vorig jaar rond 10 uur met haar wagen in de Leliestraat in Eernegem. De vrouw kwam met haar wagen tot stilstand aan de volle witte lijn ter hoogte van het kruispunt met de Achterstraat om vervolgens links de straat in te rijden. N.V. haar zicht was beperkt door allerlei geparkeerde voertuigen, waardoor ze traag maar gestaag de weg indraaide. Een 57-jarige motorrijder uit De Haan wilde de baan vervolgen, maar kon een aanrijding met de wagen niet meer vermijden. De man liet ter plaatse het leven door de hevige klap.

Overdreven snelheid

Twee weken geleden verscheen N.V. voor de eerste keer voor de politierechtbank om zich te verantwoorden voor het dodelijke ongeval. Volgens de wegcode moest de vrouw de motorrijder voorrang geven, al waren de omstandigheden niet evident. “Mijn cliënte was volledig tot stilstand gekomen en heeft vervolgens stapvoets uitgeneusd, zoals de wegcode voorschrijft”, zei haar advocaat. “Ze stond zelfs nog half op de stopstreep toen de aanrijding zich voordeed. Dit had ieder van ons kunnen overkomen.”

De vrouw draaide uiterst voorzichtig in, maar kon een aanrijding met de aanstormende motorrijder niet meer vermijden. De verkeersdeskundige stelde vast dat het slachtoffer 63 kilometer per uur reed waar slechts 50 was toegelaten. De Brugse politierechter stelde dinsdagochtend dat de aanrijding vermeden had kunnen worden, mocht de motorrijder zich aan de snelheid gehouden hebben.

Vrijspraak

“N.V. werd geconfronteerd met een onvoorziene hindernis”, zegt de Brugse politierechter. “De motorfietser reed veel te snel en er was een beperkt zicht door de geparkeerde voertuigen. Mocht het slachtoffer 50 kilometer per uur gereden hebben, dan had hij op tijd tot stilstand kunnen komen. Er zijn dan ook geen elementen dat N.V. een fout, zelfs niet de lichtste, heeft begaan.” Daarom besloot de Brugse politierechter de vrouw niet te vervolgen en werd ze dus vrijgesproken.