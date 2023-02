Vrouw (58) riskeert twee jaar cel voor brandstichting en messteek in camping Dunepark: “Alcohol is hier rode draad”

Een 58-jarige vrouw riskeert twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden op verdenking van brandstichting op camping Dunepark in Oostduinkerke. Dat ontkent ze. F.B. geeft wel toe dat ze twee dagen later een buurman een messteek toediende in zijn kin. “Alcohol is de rode draad in haar leven en we vragen dan ook een contactverbod met haar drinkebroers op de camping”, stelt de procureur.

Op vrijdag 4 november vorig jaar werd de brandweer om 14.30 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in een woning op camping Dunepark op de grens met Oostduinkerke en Nieuwpoort. Een woning die beneden ingericht was als loods en garage maar waar boven privévertrekken zijn, stond in brand. De benedenverdieping brandde volledig uit en de woning was onbewoonbaar. Meteen na de brand kwam bewoonster F.B. (58) in het vizier. Het is haar ex-partner die het huis betrok.

Messteek in gezicht

“De vrouw werd opgepakt en ondervraagd maar bij gebrek aan harde bewijzen de dag nadien vrijgelaten”, sprak de procureur. “Nochtans wees iedereen in de richting van F.B. Haar ex-partner had haar het huis uitgezet en ook andere campingbewoners wezen met een beschuldigende vinger naar haar.”

“Op zondag 6 november moest de politie alweer terugkeren naar Dunepark want F.B. had daar een buurman een messteek toegediend in de kin. De buren stellen dat ze opnieuw gedronken had en boos was omdat iedereen haar verdacht van die brandstichting. Daarop begon ze met een keukenmes te zwaaien en takelde ze de buurman met een messteek toe in de kin en lip. Uit onderzoek blijkt dat er voldoende elementen zijn om F.B. ook voor de brandstichting te vervolgen. We vragen twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Zo willen we dat ze een contactverbod krijgt om nog naar haar drinkebroers in Dunepark te gaan. Daar heeft ze niets meer verloren.”

Geen bewijzen

Haar advocaat vroeg de vrijspraak voor de brandstichting. “Er zijn gewoon geen bewijzen en een getuige verklaarde ook dat F.B. helemaal niet rook naar brand of producten. Twijfel moet in haar voordeel spreken. Het klopt wel dat ze een lichte snijwonde toebracht aan haar buurman maar al die feiten spelen zich af in het milieu van alcohol, de rode draad door haar leven.”

“Voor die slagen vragen we de opschorting. Ze is sowieso niet van plan om terug te keren naar Dunepark. Tijdens haar verblijf in de gevangenis is haar vader overleden. Ze erft nu wat geld en wil daarmee gaan verhuizen.” De rechter wilde van F.B. toch weten waarom iedereen haar dan wél verdacht van de brandstichting. “Dat weet ik niet want ik heb geen vijanden”, antwoorde F.B. laconiek. Vonnis op 14 februari. (JH)