Vrouw (58) die in Kuurne echtgenote verstikte moet in cel blijven

De 58-jarige vrouw uit Kuurne die op 23 november in hun woning in Kuurne haar man met een kussen verstikte en daarna zelf uit het leven probeerde te stappen, moet een maand langer in de cel blijven. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk. Haar advocaat had aangedrongen op een opname in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, tevergeefs.

Het koppel besliste samen uit het leven te stappen. Hilde V. lijdt al meer dan 20 jaar aan multiple sclerose en werd steeds meer hulpbehoevend. Jo D., haar echtgenoot, zorgde voor haar. Tot hij vorig jaar op zomervakantie in Frankrijk getroffen werd door een hersenbloeding, met een blijvende halfzijdige verlamming tot gevolg. Het besef dat hij niet meer voor zijn echtgenote kon zorgen, woog zwaar, bij beiden. Vorige woensdagavond vond een familielid het koppel op bed, in hun alleenstaande woning op de Sterrewijk in Kuurne. Jo D. was overleden. Hilde V. leefde nog maar was compleet versuft. De vrouw had medicatie ingenomen. Er lag ook een afscheidsbrief.

In het ziekenhuis gaf de vrouw toe dat ze haar man met een kussen had verstikt, met een aanhouding op verdenking van moord tot gevolg.

Medische begeleiding

De raadkamer boog zich dinsdag opnieuw over haar verdere aanhouding. Net als voor de onderzoeksrechter vroeg haar advocaat om haar niet langer in de gevangenis te houden maar naar de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis te sturen. “Omdat ze daar een betere medische begeleiding zou krijgen dan in de gevangenis van Brugge”, aldus advocaat Patrick Arnou. “Voor haar ziekte maar ook voor haar psychische problemen. Ze blijft er bij dat ze samen met haar man uit het leven wou stappen. Het is slechts toeval dat zij het overleefde en blijft maar herhalen dat ze er niet meer had mogen zijn.”

Beroep

Voor de gegarandeerde opname in het ziekenhuis had advocaat Patrick Arnou een getekende verklaring van het ziekenhuis in handen. De raadkamer wees zijn verzoek echter af. “Ben echt razend”, tweette Kuurns burgemeester Francis Benoit. “Onderzoeksrechter sluit Kuurnse vrouw op in gevangenis terwijl ze nu nood heeft aan gespecialiseerde hulp. Hele gemeente begrip maar neen. Opsluiten. Ongelooflijk! Onmenselijk!”

“De kans dat er beroep wordt aangetekend, is groot”, aldus nog de advocaat. Dan moet de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent over 14 dagen nogmaals over haar verdere aanhouding en haar vraag oordelen. Hilde V. was zelf aanwezig op de zitting van de raadkamer in Kortrijk. (LSi)