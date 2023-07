Vrouw (57) uit Oostende ontkent oplichting man voor 700.000 euro: “Ik heb mijn geld niet weggestoken!”

Een 57-jarige vrouw uit Oostende ontkent dat ze haar man liefst 700.000 euro afhandig maakte. “Je hebt de kip met de gouden eieren gepluimd dat het geen naam heeft!”

N.V. huwde in 2013 met N.C. Die was voordien een beloftevolle student rechten, maar raakte zwaar verslaafd aan drank en drugs. Toch werd hij steevast gesteund door zijn ouders die er warmpjes in zaten. Tussen 2011 en 2013 waren er negen overschrijvingen van zijn naar haar rekening voor in totaal 148.000 euro. Op 28 december 2013 huwden ze en werd onder meer een studio verkocht voor 118.000 euro en werden beleggingen voor 414.000 euro verkocht. In 2016 scheidden ze, maar toen was al voor bijna 700.000 euro van zijn naar haar rekening overgeschreven. Toch meent haar advocaat dat ze niks mis heeft gedaan en vraagt de vrijspraak. “Ze zijn getrouwd met algemeen gemeenschap van goederen, dus kan er van oplichting of diefstal geen sprake zijn. Bovendien zijn haar intenties altijd goed geweest.”

Hij meent ook dat de vrouw vooraf nooit wist hoe vermogend hij was. “Beiden hebben ook nog steeds contact en zijn nog steeds goede vrienden.” Maar de procureur-generaal was niet mals voor haar. “Voor jullie huwelijk heb je hem op achttien maanden tijd 148.000 euro afhandig gemaakt, dat is zo’n 8.300 euro per maand! Nadien heb je de kip met de gouden eieren gepluimd dat het geen naam heeft. En het is niet dat je hem van de drank en drugs afhielp met dat geld.”

Veel kosten

Hij vraagt minstens de bevestiging van het jaar cel dat ze in eerste aanleg kreeg. Bovendien blijkt dat er momenteel nog amper geld staat op de rekeningen van de vrouw. Zelf beweert de vrouw dat ze gedurende de periode heel veel kosten had, waaronder de huur van een woning. “Ik heb mijn geld niet weggestoken. Acht jaar geleden stond er nog 310.000 euro op mijn rekening, maar nadien is het opgegaan aan allerlei kosten.”

Uitspraak op 27 september. (OSM)