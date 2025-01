Vrouw (57) staat voor zesde keer voor politierechtbank voor rijden onder invloed van alcohol: “Je zou denken dat je je lesje geleerd hebt”

Een politiecontrole in Beernem komt de 57-jarige S.V. duur te staan. De dame liep in september vorig jaar voor de zesde keer tegen de lamp voor rijden onder invloed van alcohol. De Brugse politierechter besloot de vrouw rijongeschikt te verklaren.

S.V. was tijdens de controle op 27 september vorig jaar aan het Bulskampveld in Beernem duidelijk niet aan haar proefstuk toe. Na een alcoholtest bleek de dame rond te rijden met 2,28 promille alcohol in het bloed. Op het strafblad van de dame staan al vijf eerdere veroordelingen voor alcoholintoxicatie.

De dame kreeg bovendien al eens gedurende twee jaar een alcoholslot in de wagen. Ook alle proeven en testen had V. al opnieuw afgelegd. Als klap op de vuurpijl stond code 68 op het rijbewijs van de dame genoteerd: dat wil zeggen dat er absoluut géén alcohol genuttigd mag worden, een nultolerantie dus.

Uitspraak

De rechter was niet mals voor de vrouw die tijdens de zitting duidelijk geëmotioneerd was. “Het is de zesde keer dat je hier nu staat voor alcoholintoxicatie in het verkeer”, sneerde de rechter. “Je zou toch denken dat het besef er inmiddels al zou zijn. Bij de politie verklaar je dat je twee wijntjes gedronken had, nu zeg je hier vier. Wees eerlijk met jezelf, het zullen er véél meer geweest zijn.”

De vrouw kreeg een rijverbod van 11 maanden en moet medische en psychologische testen ondergaan. Daarnaast legde de politierechter een boete van 4.000 euro op. De vrouw werd bovendien ongeschikt verklaard om nog met de wagen te rijden.

(CCA)