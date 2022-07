Vrouw (49) uit Waregem die haar huisarts gijzelde blijft in de cel: “We hopen snel een plek in de psychiatrie te vinden”

De 49-jarige vrouw uit Waregem die eind juni haar huisarts gijzelde in haar woning in de Pelikaanstraat blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer vrijdag. Al hoopt haar advocaat Bram Elyn tegen het einde van de zomer een plek in psychiatrie voor haar te vinden. “Ze kan terecht in een instelling waar ze eerder al verbleef.”

Maandagavond 27 juni ging een huisarts uit Zulte ter plaatse bij haar patiënte in Waregem. De vrouw kampte al lange tijd met psychische problemen en eiste medicatie.

Toen de dokter die weigerde te geven, sneed ze eerst zichzelf met een mes en hield daarna haar huisarts een uur lang gegijzeld in de woning. De politie moest haar bevrijden.

Schreeuw om hulp

Sinds de feiten zit de vrouw in de gevangenis van Brugge. “Maar daar zit ze niet op haar plaats”, zegt advocaat Bram Elyn. “Dat is geen sneer naar de gevangenis, maar mijn cliënt heeft gespecialiseerde medicatie en behandeling nodig. Ik sta in contact met de arts en de hoofdverpleegkundige van een psychiatrische instelling waar ze al eerder verbleef.”

“Die kennen haar dossier en willen haar eventueel opnieuw opvangen. Mijn cliënte is daar zelf ook vragende partij voor. Op het moment van de feiten zat ze erg diep, wat ze deed was een schreeuw om hulp, maar ze beseft dat ze dit verkeerd heeft aangepakt.”