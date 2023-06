Vrouw (47) uit Kortrijk die tankkaart politie misbruikte krijgt acht maanden cel

Een 47-jarige vrouw uit Kortrijk is in beroep veroordeeld tot acht maanden cel voor verduistering, informaticabedrog en bedrieglijke verberging. Ze tankte maandenlang haar privéwagen vol op kosten van de politie en stelde ook haar bankrekening ter beschikking van een phishingbende. “Door een gokverslaving had ze financiële problemen.”

Als administratief bediende bij de federale gerechtelijke politie in Brugge mocht C.V. ook gebruikmaken van de dienstwagens. Maar tussen december 2018 en augustus 2019 misbruikte de Kortrijkse de tankkaart van zo’n dienstwagen liefst achttien keer om haar privéwagen vol te tanken. Goed voor een totaalbedrag van ruim 800 euro. Nadat ze met camerabeelden geconfronteerd werd, ging de vrouw tot bekentenissen over.

Maar daar bleef het niet bij. Volgens het parket stelde V. ook haar bankrekening ter beschikking van een phishingbende. In de nacht van 18 op 19 oktober 2019 kwam er 1.250 euro op haar rekening terecht. Het geld werd via phishing buitgemaakt bij een vrouw die in totaal 2.645 euro kwijtspeelde. Via verschillende overschrijvingen verdween het geld terug van de rekening van V. Maar de phishingbende liet wel 250 euro staan als beloning. Ze kreeg een jaar cel, maar ging in beroep. Met een strafblad kan ze immers haar werk bij de FGP niet behouden, dus vroeg haar advocaat opschorting van straf of een werkstraf.

Financiële problemen

Volgens haar advocaat kampte V. met zware financiële problemen na een zware echtscheiding en een gokverslaving. Intussen volgt ze begeleiding en staat ze op de zwarte lijst van gokverslaafden. De feiten met de tankkaart geeft ze toe, maar ze blijft erbij dat ze nooit bewust heeft meegewerkt aan phishing. V. beweert dat de bende via een frauduleuze link haar bankgegevens ontfutselde bij de verkoop van een tas via een tweedehandssite.

De procureur-generaal vindt een opschorting een verkeerd signaal. “Dit is niet een diefstal van een boterham uit de kantine! U maakt deel uit van de politie waarin wij moeten vertrouwen! U had een vertrouwensfunctie en heeft die misbruikt! U heeft het vertrouwen verbrod en het signaal is dan ook duidelijk: wij willen u nooit meer terugzien bij de politie!”, klonk het hard.

Omdat de feiten al van 2019 dateren is hij wel akkoord met een lichtere straf. Het hof volgde die zienswijze en oordeelde dat de feiten te zwaarwichtig waren om geen bestraffing uit te spreken. Het hof veroordeelde de vrouw tot acht maanden cel met uitstel en een boete van 1.000 euro. Maar de kans dat ze met deze straf nog bij de politie kan blijven werken, is eerder klein. (OSM)