Vrouw (45) ontkent schuldig verzuim bij overlijden vriend in sociale woning in Ruddervoorde

Een 45-jarige vrouw uit Ruddervoorde blijft in de cel op verdenking van onopzettelijke doding en schuldig verzuim bij het overlijden van een vriend. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van K.S. vrijdag bevestigd en met een maand verlengd. De vrouw ontkent dat ze het slachtoffer hulp ontzegde. “Ze had niet door dat hij er zo erg aan toe was”, stelt haar advocaat.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer, een 38-jarige Bruggeling, werd zondagmiddag ontdekt in een sociale woning langs de Torhoutsestraat in Ruddervoorde. Onderzoek wees uit dat de dertiger naar alle waarschijnlijkheid om het leven kwam door een fatale overdosis. Voor de exacte doodsoorzaak is het evenwel wachten op de bevindingen van het toxicologisch onderzoek.

De bewoonster van het pand, K.S. (45), werd ter plaatse in de boeien geslagen en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van schuldig verzuim en onopzettelijke doding. K.S. verklaarde dat het slachtoffer die nacht bij haar in bed had geslapen, hoewel ze geen koppel vormen. Toen ze omstreeks 10.30 uur wakker werd zag ze dat het slachtoffer had overgegeven. “Maar ze had helemaal niet door dat hij er zo erg aan toe was of zelfs al dood was”, stelt haar advocaat Maxime Van Winkel.

Het slachtoffer zou die nacht heroïne hebben gebruikt, mogelijks in combinatie met andere drugs of medicatie. K.S. verklaarde dat ze speed had gebruikt. “Toen ze later op de dag opnieuw naar het slachtoffer ging kijken en besefte dat hij dood was heeft ze meteen de hulpdiensten gebeld.” Opvallend: K.S. stond op het moment van de feiten onder voorwaarden. In december 2021 kreeg ze vijftien maanden voorwaardelijke celstraf voor drugsfeiten. Hoewel ze de feiten betwist gaat K.S. niet in beroep tegen de verlening van haar aanhouding. (AFr)