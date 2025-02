Vrouw (44) na crash met wagen aangehouden voor moordpoging op dochters

Een 44-jarige vrouw uit Oostende zit in de cel op verdenking van moordpoging op haar twee dochters. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte zou in De Haan opzettelijk gecrasht zijn tegen een verlichtingspaal. Haar oudste dochter verkeert nog steeds in levensgevaar.

De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 februari opgeroepen voor een ongeval langs de Nieuwe Rijksweg in De Haan. Een vrouw botste er met haar wagen op een verlichtingspaal. Haar 15-jarige dochter werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand zou nog steeds kritiek zijn. De bestuurster en haar 12-jarige dochter liepen lichtere verwondingen op.

Met opzet?

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Het zou onder andere opgevallen zijn dat de inzittenden geen gordel droegen. Uiteindelijk bleek dat de vrouw mogelijk opzettelijk tegen de verlichtingspaal reed. In die omstandigheden werd ze door het parket voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste vrijdag om haar aan te houden op verdenking van dubbele moordpoging. De raadkamer in Brugge zal dinsdagochtend oordelen of ze al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.