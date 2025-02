Vrouw (44) blijft zeker een maand in de cel op verdenking van moordpoging op twee dochters

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 44-jarige vrouw uit Oostende op verdenking van moordpoging op haar twee dochters met een maand verlengd. De verdachte zou in De Haan opzettelijk gecrasht zijn tegen een verlichtingspaal. Haar oudste dochter verkeert nog steeds in kritieke toestand. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden.

De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 februari opgeroepen voor een ongeval langs de Nieuwe Rijksweg in De Haan. Een Oostendse vrouw van Nederlandse origine botste er met haar wagen op een verlichtingspaal. Haar 15-jarige dochter werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand zou nog steeds kritiek zijn, ze wordt al een week in een kunstmatige coma gehouden. De bestuurster en haar 12-jarige dochter liepen lichtere verwondingen op.

Met opzet?

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. “We hadden vrij snel een vermoeden dat het om meer dan een banaal verkeersongeval ging. Geen enkel van de drie inzittenden droeg een gordel”, zegt substituut Fien Maddens, woordvoerder van het parket. Bovendien vond de politie een afscheidsbrief in het huis van de verdachte. Al wil het parket dat laatste feit niet officieel bevestigen.

Het parket vermoedt dat de vrouw opzettelijk tegen de verlichtingspaal reed. Daarom werd de moeder voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste vrijdag om haar aan te houden op verdenking van dubbele moordpoging.

Vrouw ontkent

Dinsdagmorgen moest de Brugse Raadkamer oordelen over de verlenging van het aanhoudingsmandaat. Meester Lawrence Taillaert, de advocaat van de vouw, vroeg tevergeefs om zijn cliënte onder voorwaarden vrij te laten. Ondergeschikt werd een enkelband voorgesteld.

De verdachte ontkent dat ze haar dochters wou vermoorden. Maar advocaat Lawrence Taillairt wou, gezien de gevoeligheid van de feiten, niet ingaan op de inhoud van het gerechtelijk dossier. “Het is veelbetekenend dat mijn cliënte veel meer bekommerd is om de toestand van haar dochters dan om haar eigen lot.”, stelt meester Lawrence Taillaert.

Coma

“Ze maalt om het feit dat ze nu in de gevangenis zit, ze vindt het veel erger dat ze als moeder in het ongewisse gelaten wordt over de medische toestand van haar zwaargewonde dochter. We moeten alles vernemen via de pers”, aldus de advocaat. Het meisje zou niet meer in levensgevaar zijn, maar wordt al een week lang in een kunstmatige coma gehouden, gezien haar zware verwondingen.

De raadkamer gaf geen gehoor aan de vraag van de verdediging en verlengde het aanhoudingsmandaat van de Oostendse vrouw met een maand. (SVK/Belga)