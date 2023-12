Vrouw (43) krijgt zes maanden cel en boete nadat ze voor ruim 3.600 euro aankopen doet met Visa-kaart van zieke man uit Menen

Een 43-jarige vrouw krijgt zes maanden cel en 800 euro boete omdat ze voor ruim 3.600 euro aankopen deed met de Visa-kaart van een zieke man uit Menen die ze geregeld bezocht.

De dochter van het slachtoffer merkte op dat er geregeld uitgaven gebeurden met de Visa-kaart van haar vader. Die was echter herstellende van een hersenbloeding en meer nog: de kaart bleek onvindbaar in zijn woning.

Zo’n 250 transacties

Later werd de Visa-kaart aangetroffen in het bezit van E.D., een vrouw die vaak bij de man op bezoek ging. Sinds mei 2021 deed ze voor 3.655 euro aankopen met de Visa-kaart, het zou over tot wel 250 transacties gaan. De vrouw was niet aanwezig voor haar proces, maar ontkende op een verhoor dat ze de kaart stal en hield vol dat ze de aankopen deed met de toestemming van de zieke man.

De rechter volgde dat verhaal echter niet.