Vrouw (42) uit Bredene vrijuit voor slagen aan zestiger tijdens ruzie over stoel op voetpad

Een 42-jarige vrouw uit Bredene is voor de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een zestiger. Het openbaar ministerie had zes maanden cel gevraagd.

Op 28 augustus 2021 waren het slachtoffer en zijn echtgenote op weg naar het verjaardagsfeest van hun kleinzoon in Bredene. Ze parkeerden hun wagen voor de deur van E.E. en begonnen wat spullen, zoals stoelen, voor het feestje uit te laden. Dat was duidelijk niet naar de zin van E.E. die tot twee keer toe een stoel omver geschopt zou hebben. Vervolgens zou ze het slachtoffer ook tegen zijn wagen hebben geduwd en zelfs haar woning hebben binnengetrokken. “Mevrouw bleef hysterisch aan de broek van mijn cliënt trekken, terwijl hij de rust zelve was”, aldus de advocaat van het slachtoffer.

Twijfel

Maar volgens de advocate van E.E. verliep het helemaal anders. “Ze verplaatste de stoel twee keer omdat die vlak voor haar voordeur stond”, pleitte ze. Het slachtoffer zou hierop racistische opmerkingen hebben gemaakt tegen de vrouw van Nigeriaanse origine. “En toen zij de hond van meneer wou aaien, sloeg hij haar zelfs in het gezicht”, ging de advocate verder. “Mijn cliënte voelde zich bedreigd. Toen het koppel haar woning wou betreden, heeft zij haar kinderen willen beschermen.”

De versie van de verdediging viel niet in goede aarde bij de procureur. “Ik heb nog nooit zo tegen een dossier in weten pleiten”, stelde hij. “Meneer is een hartpatiënt.” Toch is er volgens de rechtbank sprake van twijfel omdat niet kan worden uitgemaakt wie als eerste geweld gebruikte. (AFr)