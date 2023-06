Vrouw (41) uit Middelkerke die boodschappen betaalde met valse bankbiljetten van 50 euro krijgt acht maanden voorwaardelijke celstraf

Een 41-jarige vrouw uit Middelkerke heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor valsemunterij en verboden wapendracht.

Op 14 november 2022 probeerde E.M. bij Delhaize in Westende haar boodschappen te betalen met een vals biljet van vijftig euro. Ze viel door de mand en ging meteen tot bekentenissen over. Naar eigen zeggen was het haar ook al op 12 en 13 november gelukt om in de supermarkt te betalen met vals geld, goed voor in totaal 200 euro.

De politie kwam ter plaatse en ontdekte in de portefeuille van E.M. vijf valse briefjes van vijftig euro. “In haar woning lagen nog eens 91 dergelijke biljetten”, stelde de procureur. “Ze verklaarde dat ze die via het internet had gekocht. In totaal honderd stuks.” In de zak van haar jas trof de politie bovendien een vouwmes aan. Dat had ze naar eigen zeggen bij voor haar veiligheid.

Psychische problemen

E.M. kampt met psychische problemen en heeft al meerdere opnames achter de rug. “Ze heeft ook financiële problemen en kampte met een drankprobleem”, aldus de procureur.

M. kwam zich zonder advocaat verantwoorden en drukte haar spijt uit. Ze volgt therapie en toonde zich bereid om dit verder te zetten in het kader van voorwaarden. (AFr)