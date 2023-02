Vrouw (36) riskeert vier jaar cel nadat ze mes in buik van echtgenoot gooit op Valentijn

Een 36-jarige vrouw uit Veurne riskeert vier jaar effectieve celstraf nadat ze vorig jaar op Valentijn een mes in de buik van haar 55-jarige man gooide. Dat gebeurde nadat de vrouw dronken ruzie zocht. Haar man liep een messteek van 46 millimeter diep op. “Ik vraag een straf met uitstel zodat ze begeleid kan worden. Daar heeft ze echt nood aan”, sprak haar advocaat.

De 36-jarige W.C. en haar 55-jarige man T. waren dertien jaar getrouwd, maar in de relatie waren er af en toe spanningen. Dat kwam voornamelijk door het zware alcoholprobleem van de vrouw. Op Valentijn vorig jaar escaleerde de situatie in de woning in de Voetbalstraat in Veurne helemaal. “W.C. had alweer veel gedronken, bijna 3 promille”, sprak de advocaat van T. “Hij zelf was helemaal nuchter en wilde aan haar ontkomen. Maar plots kreeg hij een mes naar zich toegegooid en die eindigde in zijn buik. De twee zijn nu aan het scheiden. Wij vragen 7.500 euro schadevergoeding.”

Vier jaar effectief

De procureur eiste vier jaar effectief. “De vrouw wordt vervolgd voor poging doodslag en is flink tekeer gegaan”, sprak de procureur. “Ze plantte het mes eerst meermaals in de tafel en het salon en gooide die in de muur. Toen haar man er genoeg van had liep ze naar de keuken, nam een slagersmes en gooide dat in de buik van haar man. Die liep een wonde op van 46 millimeter diep wat potentieel dodelijk was. Het probleem met die vrouw is dat ze eerder vrijgelaten werd onder voorwaarden, maar haar ruiten inzake begeleiding zelf ingooide. Ze willen haar niet meer opnemen en ze kan nergens heen. Daarom vragen we vier jaar effectief.”

Terug naar slachtoffer

Advocaat Mathieu Langerock drong toch aan op uitstel met voorwaarden. “Ze heeft echt nood aan een lange begeleiding. Toen ze vorig jaar vrijgelaten werd, trok ze zelf weer in bij T. Die geeft zelf aan dat hij ze nog graag ziet en lijkt ook nu nog te twijfelen haar weer in huis te nemen. In dat opzicht vinden we de gevraagde schadevergoeding ook vreemd.”

Vonnis op 14 februari. (JH)