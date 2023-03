Vrouw (34) uit Zwevegem mag na maandenlange stalking cel inruilen voor behandeling

Het nieuws dat haar echtgenoot van haar wilde scheiden en ze haar 7-jarige dochter nauwelijks nog zou zien, heeft bij een 34-jarige vrouw uit Zwevegem de stoppen doen doorslaan. Ze bleef maandenlang haar ex en zijn ouders stalken. De rechter in Kortrijk gaf haar een celstraf van 12 maanden, maar enkel de periode die ze tot nu in de cel zat, is effectief. Ze moet zich wel meteen in een instelling laten opnemen voor de behandeling van haar problemen.

Maatschappelijk assistente in een ziekenhuis en nog nooit met het gerecht in aanraking gekomen. Tot mei 2022 leek niets er op te wijzen dat A.C. enkele maanden later in de cel zou belanden. Ze kampte wel met depressies en een alcoholprobleem, maar liet er zich voor behandelen. Tot ze te horen kreeg dat haar echtgenoot haar wilde verlaten. De start voor een reeks schermutselingen voor de deur van haar ex en zijn ouders, die in dezelfde straat woonden.

144 berichten op één dag

Een telefoontoestel moest er aan geloven, de schoonvader gekrabd en gebeten, de ex geslagen en met een autosleutel gestoken, vader en zoon moesten wegspringen toen ze met de auto de oprit opstoof, de ex kreeg 144 berichtjes op één dag… Zelfs toen gerecht en politie een waarschuwing gaven of haar verboden nog contact te zoeken bleef de vrouw, meestal onder invloed van alcohol, opdagen. Ook toen ze onder elektronisch toezicht stond. “Een opsluiting in de gevangenis was uiteindelijk de enige oplossing”, aldus de openbare aanklager. “Maar ze moet ook geholpen worden.”

Alcoholverbod

Als A.C. uit de cel wil blijven, moet ze zich meteen laten opnemen in een instelling om haar alcohol- en psychiatrische problemen te behandelen. Ze kreeg van de rechter ook een alcoholverbod en mag geen contact meer zoeken met haar ex of haar ex-schoonouders. “Haar gezin was haar houvast. Toen ze dat dreigde te verliezen, ontspoorde ze. Maar ze beseft dat ze haar problemen moet aanpakken”, aldus haar advocate. (LSi)