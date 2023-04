Vrouw (33) uit Veurne vergelijkt joints met…chocoladeverslaving: “Je gooit van ene op andere dag vol pak weg”

Een 33-jarige vrouw die al jaren kampt met een zware drugsverslaving maakte een opmerkelijke beurt bij de strafrechter in Veurne. De vrouw raakte intussen van de zware drugs af maar kan niet stoppen met cannabis. “Die joints zijn net als iemand met een chocoladeverslaving: je kan niet van de ene op de andere dag een vol pak weggooien”, sprak ze.

De 33-jarige vrouw uit Veurne is al jaren bekend omdat ze kampte met zware drugsverslavingen. Ze werd er ook al voor veroordeeld. Ze volgde al meermaals behandelingen en stapte twee maanden ook in het drugsbehandelingstraject van de rechtbank in. Alles had wel degelijk resultaat. “Het is een vrij positief verhaal intussen”, bevestigden de procureur en rechter. “Je komt goed je afspraken na, wil vooruit en raakte intussen van andere drugs af. Alleen geef je wel aan dat je niet wil stoppen met cannabis, wat nu wel de reden is van dit traject.”

De vrouw beaamde. “Al anderhalf jaar leg ik bloed- en urinetesten voor. En ik ben echt goed bezig. Maar ik heb wel nog elke avond mijn joint nodig om me goed te voelen. Daar wil ik nog niet mee stoppen, daar ben ik nog niet aan toe. Vergelijk het met iemand die een chocoladeverslaving heeft. Die zal ook nooit van de ene op de andere dag een vol pak weggooien”, merkte ze op. Omdat de vrouw toch wil proberen op termijn te stoppen met joints te roken werd toegestaan dat ze haar traject verderzet. (JH)