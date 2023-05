Vrouw (27) knalt met wagen frontaal in op die van partner na vlammende ruzie: twaalf maanden cel

In een opmerkelijk dossier van partnergeweld heeft een 27-jarige Bruggelinge van de rechter twaalf maanden effectieve celstraf gekregen omdat ze na een hevige ruzie in Oostkamp frontaal met haar wagen inreed op die van haar vriend. Die laatste kreeg voor zijn aandeel in de feiten eveneens acht maanden cel.

Op 26 februari vorig jaar kreeg Bruggelinge E.A. (27) het in Oostkamp zwaar aan de stok met haar vriend, D.M. (44) uit Geraardsbergen. De vrouw reed weg in haar Ford Mondeo en gooide door het raam een fles cola naar de geparkeerde Mercedes Vito van haar partner.

Hierop sprong D.M. in zijn wagen en ging zijn vriendin achterna. Tijdens de achtervolging reed hij meermaals achteraan in op haar voertuig. Uiteindelijk maakte de vrouw rechtsomkeer en reed frontaal in op het voertuig van haar vriend. De twee kwamen met de schrik weg, maar hun wagens raakten wel zwaar beschadigd.

Dolle rit

Volgens D.M. reed hij tijdens de achtervolging niet met opzet achteraan in op de wagen van zijn vriendin. Een getuige bevestigde dat de vrouw tijdens de dolle rit inderdaad meermaals opzettelijk in de remmen was gegaan. D.M. verklaarde dat zijn wagen op het moment van de frontale botsing al stil was gevallen. Volgens een getuige kwam de frontale botsing er bovendien pas na een nieuwe woordenwisseling.

E.A. werd gedagvaard voor vernieling en kwaadwillige belemmering van het wegverkeer. Tijdens het proces voor de Brugse strafrechtbank verklaarde ze dat ze in een moeilijke periode zat door een faillissement. De vrouw, die al meerdere veroordelingen opliep voor verkeersinbreuken en drugsfeiten, kreeg uiteindelijk twaalf maanden effectieve celstraf. Haar partner, die al meermaals veroordeeld werd voor de politierechtbank, kwam niet opdagen voor het proces. Hij kreeg acht maanden effectief. (AFr)