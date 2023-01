Vrijspraak voor man die drie keer betrapt wordt met… breekmes

Een 28-jarige man uit Kortrijk wordt niet gestraft voor inbreuken tegen de wapenwet. Tot driemaal toe werd hij betrapt met een breekmes op zak en dat in vreemde omstandigheden.

Op 23 augustus 2021 zou hij ruzie hebben gehad met jongeren en wou hij zich beschermen met het breekmes. In mei vorig jaar werd de man van Somalische afkomst gefouilleerd nadat hij een huis bekogelde met bakstenen. Hijzelf beweerde dat hij het mes droeg als medewerker voor het AZ Groeninge. Dat de politie er onheil in zag, had volgens zijn advocaat te maken met zijn gebrekkige Nederlands. De rechter besloot de 28-jarige Kortrijkzaan vrij te spreken. (JD)