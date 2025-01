Vriendendienst breekt jongeman (20) zuur op: “Je reed zelf onder invloed, terwijl je nog geen rijbewijs hebt én autolichten stonden niet aan”

Zonder geldig rijbewijs, met een pintje teveel op én zonder de autolichten aan te steken: een vriendendienst van een 20-jarige student gaat niet zomaar voorbij. De jongeman voerde onverwachts een vriend naar huis die eigenlijk zelf bob zou zijn die avond, maar liep tijdens het autorijden tegen de lamp. De politiereechter besloot de jongeman een rijverbod en geldboete op te leggen.

Een avondje pinten drinken in het lokaal jeugdhuis draait voor een 20-jarige student uit op een ferme sisser. De twintiger ging op 6 juli 2024 samen met een vriend op zwier en zou door die laatste ook thuis weer afgezet worden. Al bleek dat de jongeman zelf teveel gedronken had. “Mijn cliënt kroop voor goed te doen zelf achter het stuur”, zegt de advocaat van de man. “Hij wilde zijn vriend thuis afzetten als vriendendienst.”

De twintiger kroop achter het stuur van de wagen van zijn vriend, maar vond niet meteen hoe je de lichten moest aanzetten. Daarom besloot de jongeman ’s nachts te vertrekken zonder lichten, maar wel met zijn vier pinkers aan. Daardoor trok het voertuig in Tielt de aandacht van enkele agenten. Na controle bleek ook dat de twintiger 1.68 promille alcohol in het bloed had, wat zelf dus ook teveel is om te rijden. En als klap op de vuurpijl had de jongeman slechts een voorlopig rijbewijs, waardoor hij enkel met begeleider mag rijden op bepaalde uren.

Uitspraak

De politierechter besloot de jongeman te veroordelen tot een rijverbod van anderhalve maand, waarvan de jongen al