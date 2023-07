Vrienden vrijgesproken voor vechtpartij waarvan politie zelfs niets kon vaststellen

Twee vrienden werden vrijgesproken voor een vermeende vechtpartij in danscafé De Viking in Oostduinkerke. Toen de politie arriveerde kon die enkel vaststellen dat zowel de vrienden als de vermeende slachtoffers extreem dronken waren en niemand echt iets kon vertellen. Dat stond dan ook zo in het politieverslag.

Op 27 maart vorig jaar werd de politie opgeroepen omdat er een gevecht zou hebben plaatsgevonden in danscafé De Viking in Oostduinkerke. “Twee mannen werden er zonder reden geslagen door de vrienden C.S. en D.W.”, sprak de procureur.

“Elk kreeg een slag van de ander. Ze waren duidelijk onder invloed, al hadden de slachtoffers ook wel iets gedronken. Maar het zijn C.S. en D.W. die zo vervelend deden tegen de politie dat beiden opgesloten werden in de politiecel. Een van de slachtoffers heeft een jaar later nog altijd last van zijn tanden.” Beiden vroegen de vrijspraak.

“Met volste vertrouwen”, sprak een van hun advocaten. “Lees wat er in het politieverslag staat: het was die avond een en al wanorde en de politie kon niks vaststellen. Er waren niks van verwondingen te zien. En iedereen was zwaar dronken. Ze konden zelfs geen zinnig woord uit de vermeende slachtoffers krijgen die integendeel zelf de interventie verstoorden en politie uitscholden.”

De strafrechter nam het verslag grondig door en stelde vast dat het zelfs voor de politie niet duidelijk was of daar iets gebeurde. De logische vrijspraak volgde.

(JH)