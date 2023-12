Vrienden veroordeeld voor slagen aan taxichauffeur aan KYC, die zelf vrijuit gaat

Twee vrienden van 30 jaar uit Koksijde en Veurne zijn veroordeeld voor een vechtpartij die ze uitlokten met een 31-jarige taxichauffeur aan de Koksijde Yachting Club (KYC). Die taxichauffeur raakte ook betrokken, maar de rechter vond dat hij handelde uit wettige zelfverdediging en sprak hem vrij. De twee vrienden kregen de gunst van de opschorting.

De feiten gebeurden op 9 oktober vorig jaar aan de Koksijde Yachting Club (KYC) en gingen om zinloos geweld, waarbij zelfs racistische praat geuit werd. Daarvoor werd het duo echter niet vervolgd. In de KYC was op dat moment een evenement aan de gang en daarop waren vrienden T.R. en T.H uit Koksijde en Veurne aanwezig. Toen ze om 3 uur naar buiten gingen, waren ze beiden erg dronken. Ze vonden er niets beter op dan taxichauffeur E.T. uit te dagen en uit te schelden. Die was ook opgeroepen naar het evenement om daar een klant op te pikken.

“Onmiddellijk werd hij racistisch bejegend door het duo”, sprak zijn advocaat. “Dat hij terug moest keren naar zijn land enzovoort. Terwijl hij er wel allochtoon uitziet, maar Belg is. Hij liet het passeren, tot tweemaal toe. Tot een van hen hem kwam uitdagen en begon te duwen. Daarop reageerde hij eenmaal, met een vuistslag, om van die ambetanteriken af te zijn. Ok, het was goed raak, en die ander had een gebroken neus. Maar het is zijn eigen fout. Wij vragen de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging.”

De rechter kende die vrijspraak ook toe.

Opschorting

Ook de twee vrienden wilden op hun beurt de vrijspraak en vonden dat de schuld vooral bij de andere lag. Ze gaven wel toe dat wat ze zeiden bijzonder laakbaar is, maar vonden dat het om geweld ging door de taxichauffeur. Beiden kregen de gunst van de opschorting. Ze moeten de taxichauffeur ook 500 euro schadevergoeding betalen. (JH)