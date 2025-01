Vrienden (23) krijgen rijverbod nadat ze na avondje voetbal onder invloed van alcohol ongeval veroorzaken: “Levensgevaarlijke situatie”

Twee vrienden (23) besloten na een avondje vertier op een lokale voetbalclub samen naar huis te rijden. De twintigers vertrokken elk met hun eigen wagen, maar reden wel in elkaars kielzog. Een inhaalmanoeuvre van een van de twee vrienden draaide helemaal verkeerd uit. “Jullie zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, maar dit had dramatisch kunnen zijn”, sneert de politierechter.

Na een avondje voetballen bij een lokale voetbalclub besloten vrienden J.V. (23) uit Oostende en N.V. (23) uit Bredene op 11 december 2023 elk met hun wagen samen naar huis te rijden. Plots besloot J.V. in Oostende met zijn wagen zijn voorligger en vriend N.V. in te halen. Dat inhaalmanoeuvre liep verkeerd af: de wagen van J.V. begon te slippen en het voertuig kwam tegen de omheining van een woning terecht. Ook N.V. schrok van het hele gebeuren en moest hard remmen. Hij kwam met zijn wagen tot stilstand tegen een betonblok. Beide twintigers kwamen er met de schrik vanaf, maar de materiële schade aan de wagens – waaronder een net gekregen bedrijfswagen – was aanzienlijk.

De lokale politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en besloot de jongens aan een alcoholcontrole te onderwerpen. J.V. bleek 1,52 promille alcohol in zijn lichaam te hebben. Ook kompaan N.V. had gedronken en tekende 1,80 promille. De rechter gaf de vrienden een stevige bolwassing. “Een levensgevaarlijke situatie”, sneert de politierechter. “Dit had véél erger kunnen aflopen. Jullie zijn er zonder kleerscheuren van afgekomen, maar dit had dramatisch kunnen zijn.”

Uitspraak rechter

Beide heren waren dinsdagochtend zelf aanwezig in de politierechtbank. “Ik besef dat we geluk hebben gehad”, vertelt N.V. De rechter besloot J.V. te veroordelen tot een rijverbod van 45 dagen. Ook N.V. kreeg een rijverbod van 45 dagen en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen, omdat hij jongbestuurder was. De politierechter besloot de jongeman vrij te spreken voor dronkenschap en geen alcoholslot op te leggen. De jongens kregen ook beiden een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. (CCA)