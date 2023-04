Vriend van transmigrant die verongelukte in Zeebrugse haven krijgt zes maanden celstraf met uitstel

Een Algerijnse jongeman heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen, omdat hij de Zeebrugse haven binnendrong. Sifo B. was bevriend met de Algerijnse transmigrant die eind vorig jaar overleed in de haven na een val op een schip.

In zijn pogingen om Groot-Brittannië te bereiken werd de beklaagde in het najaar van 2022 herhaaldelijk betrapt in de Zeebrugse haven. Het openbaar ministerie vroeg zes maanden effectieve celstraf, maar de verdediging drong met succes aan op een straf met uitstel. “Hij was op zoek naar een beter leven en heeft geen criminele intenties”, pleitte meester Koen Blomme. “In zekere zin is hij zelf een slachtoffer.”

Intussen zit B. wel in voorhechtenis op verdenking van diefstallen. Hij beweerde minderjarig te zijn, maar een botscan wees uit dat dat niet klopt. Tijdens het proces herinnerde procureur Frank Demeester hem nog even aan de risico’s van wat hij deed. “Hij weet wat de gevaren zijn, want het is zijn vriend die recent overleden is onder de wielen van een container.”

Op 28 december vorig jaar kwam een Algerijnse transmigrant op tragische wijze om het leven toen hij bij P&O Ferries op een schip probeerde te raken door zich vast te klampen aan een container. Naar alle waarschijnlijkheid kwam hij bij het laden ten val, met fatale gevolgen. B. bevestigde dat hij het slachtoffer kende en verzekerde dat hij het nooit meer ging doen. (AFr)