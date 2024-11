Vriend des huizes (58) betastte plots twee keer zoon bevriend koppel in Roeselare: “Ik zal minder drinken, maar heeft mijn leven dan nog zin?”

Twintig jaar lang was een 58-jarige man vriend des huizes van een gezin uit Roeselare. Tot hij plots vorige zomer twee keer de 21-jarige zoon aan het geslachtsdeel betastte. Het zorgde ervoor dat de vijftiger zich voor de rechtbank moest verantwoorden en er twee jaar cel boven zijn hoofd hangt. “Het had niet mogen gebeuren maar ik ben geen pedofiel”, klonk het voor de rechter. Ook zijn alcoholgebruik kwam ter sprake. Een heikel punt, zo bleek…

Een advocaat nam Jan G. uit Roeselare niet onder de arm. Zijn verdediging nam hij zelf voor zijn rekening. Nochtans is de beschuldiging van aantasting van de seksuele integriteit en de dreigende straf niet min. Niets liet in de zomer van 2023 vermoeden dat er problemen zouden opduiken. Al meer dan 20 jaar lang was hij vriend des huizes bij het slachtoffer en kwam hij wekelijks over de vloer. “Hij zag hem als een ‘nonkel’”, aldus de advocate van het slachtoffer. “Maar daar heeft hij misbruik van gemaakt en voor veel verdriet in het gezin gezorgd.”

50 euro in onderbroek

Op 18 juli ging het slachtoffer bij G. op bezoek. Ze praatten wat over workouts en aanvankelijk zag de twintiger er dan ook geen graten in toen G. vroeg zijn T-shirt uit te trekken. Maar toen hij ook de broek van de jongeman uit trok en over zijn penis wreef, gingen alarmbellen af. G. stak nog een biljet van 50 euro in de onderbroek als ‘beloning voor zijn goed rapport’. Op 5 augustus herhaalde dat scenario zich toen G. op bezoek was om met de hond te wandelen. “Hij stak zijn hand in de onderbroek, streelde de penis en knipte zelfs met een schaar schaamhaar af”, aldus de openbare aanklager. “Hij erkende zelf dat de jongen ‘stop’ riep en dat het wellicht niet met toestemming gebeurde.” Het vorderde een celstraf van 2 jaar. “Effectief want hij wil niet over zijn seksualiteitsbeleving praten”, aldus nog de openbare aanklager.

Dan was Jan G. aan het woord. “Het is spijtig dat mijn dossier op straat ligt”, stak hij van wal. “Ik ben geen pedofiel, maar onder invloed van Ricard heb ik dingen gedaan die niet hadden mogen gebeuren. Sterke drank doet blijkbaar rare dingen met mijn hersenen. Dus drink ik nu geen Ricards meer. Wel nog zo’n 12 Westmalles per week, in afspraak met de huisarts. Als ik nog een goed NA’tje vind, zal dat alcoholgebruik nog verminderen. Maar ik ben geen seksueel roofdier.”

“12 Westmalles per week, dat is nog stevig”, vond de rechter. “Ik kan nog proberen minder te drinken, maar heeft mijn leven dan nog wel zin?”, stelde Jan G. de vraag. In begeleidende voorwaarden, gekoppeld aan een celstraf, had hij weinig zin. “Die gesprekken rakelen zaken uit het verleden op”, legde hij uit. “Ik ben geen babbelaar, het heeft geen zin. Die gesprekken maken mij kapot. Het zal niet meer gebeuren, dat zeg ik, maar jullie geloven mij toch niet.”

Met het bevriende gezin, dat enkele straten verder woont, heeft hij geen contact meer. Vonnis op 3 december. (LSi)