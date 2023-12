Vreemde zaak: beelden van al dan niet opzettelijke aanrijding worden bekeken in rechtszaal

In de rechtbank van Veurne zullen tijdens een proces op 8 maart volgend jaar beelden worden getoond van een aanrijding langs de openbare weg. Daarbij werd een man aangereden door een jongedame, aan lage snelheid. Volgens de man en het parket gebeurde dat opzettelijk, volgens de vrouw niet.

Wanneer en waar de feiten eerder dit jaar precies gebeurden is nog niet duidelijk. In de rechtbank van Veurne werd vrijdag beslist om het proces in zijn geheel uit te stellen naar 8 maart volgend jaar. Een jongedame moet zich verantwoorden voor het opzettelijk aanrijden van een oudere man. “Volgens ons is er geen sprake van een ongeval en gaat het wel degelijk om een opzettelijk feit, na een discussie. We vragen vier maanden cel en 800 euro boete, of een werkstraf.”

“Dit was geen ongeval”

Ook het slachtoffer kwam al aan het woord. “Ik was 35 jaar rij-examinator en hielp talloze mensen aan een rijbewijs”, sprak de man. “Ik zeg u: dit was geen ongeval. Mijn vrouw en ik wandelden langs de weg en die jongedame vond dat ze geen plaats genoeg had om te passeren. We moesten volgens haar in de modder op de graskant lopen. Na een discussie reed ze mij vanop vijf meter aan lage snelheid aan.” De jongedame ontkent dat en wil de vrijspraak. Omdat er van het feit beelden zijn worden die op 8 maart vertoond in de zaal. (JH)