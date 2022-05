Vreemde uitleg voor vals rijbewijs levert jongeman uit Koksijde vijftig uren werkstraf op

Een jongeman uit Koksijde moet een werkstraf van vijftig uren vervullen nadat hij betrapt werd met een vals Roemeens rijbewijs waarmee hij al drie jaar reed. T.W. had er een vreemde uitleg voor. “Ik ben speciaal naar Roemenië gereisd omdat ik daar in het Engels mijn rijbewijs kon halen”, klonk het.

Metaalarbeider T.W. woont al enkele jaren in Koksijde en werkt in Diksmuide. De man gebruikt zijn wagen om zich te vervoeren en heeft zijn rijbewijs sinds 3 oktober 2018. “Op 28 november vorig jaar liep hij tijdens een verkeerscontrole tegen de lamp”, sprak de procureur.

“Zijn rijbewijs was duidelijk een vals exemplaar. Gemaakt met een kleurenkopie van een Roemeens rijbewijs, maar de veiligheidsstempels ontbraken en ook de handtekeningen waren, slecht dan nog, nagemaakt. Omdat hij nog een blanco strafblad heeft, kan ik akkoord gaan met een werkstraf.”

T.W. en zijn advocaat gingen voor de vrijspraak. “Dat het vals is lijkt duidelijk, maar dat wist hij helemaal niet. In 2018 trok hij op aanraden van zijn vrienden twee weken op vakantie naar Boekarest in Roemenië om daar zijn rijbewijs te halen omdat het daar in het Engels kon. Hij slaagde voor zijn theoretisch en praktisch examen en plaatste zijn handtekeningen onder wat documenten. Zijn rijbewijs werd hem dan enkele weken later opgestuurd.”

Een weinig geloofwaardig verhaal en dus gaf de rechter hem toch een werkstraf van vijftig uren. Hij kreeg ook 400 euro geldboete met uitstel. (JH)