Vrederechter stuurt “Plopsaland-terrorist” naar psychiatrie, maar parket wil daar stokje voor steken

De Brugse raadkamer zal pas deze namiddag beslissen of Peter C. (46) uit Lommel verder blijft aangehouden op verdenking van een poging tot terroristische moord. Advocaat Walter Van Steenbrugge vraagt om zijn cliënt vrij te laten zodat hij naar een psychiatrische instelling kan verhuizen. “De vrederechter heeft maandag zijn gedwongen opname bevolen”, stelt hij. “Deze man hoort niet thuis in de gevangenis.” Het federaal parket wil evenwel dat de man in de cel blijft.

Op zaterdag 11 februari reed Peter C. met twee vuurwapens, munitie en een kogelwerende jas in zijn wagen naar Plopsaland in De Panne. De politie kon de gehuurde Tesla van C. omstreeks 17.30 uur onderscheppen en sloeg de man in de boeien. Volgens het federaal parket was de man van plan om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België in het Proximus Theater in Plopsaland. Maar advocaat Walter Van Steenbrugge stelt dat daar geen sprake van was. “Hij had het waanidee dat hij daar mensen ging moeten beschermen. Het is daarom dat hij die wapens bij zich had.”

Ernstige psychiatrische problemen

Peter C. was vroeger een bewakingsagent en beschikte nog altijd over vuurwapens waarvoor hij een vergunning had. Volgens Van Steenbrugge kampt de man met ernstige psychiatrische problemen. “Deze man hoort dan ook niet thuis in de gevangenis”, stelt hij. “De vrederechter heeft maandag op vraag van de familie zijn opname in een psychiatrische instelling bevolen. Ik hoop dat de raadkamer mijn cliënt lost zodat hij direct naar een instelling kan verhuizen. We hebben al een plaats geregeld.”

Van Steenbrugge stelde eerder al een psychiater aan die tot de vaststelling kwam dat C. aan paranoïde wanen lijdt. Intussen kwam ook de gerechtspsychiater tot de conclusie dat hij ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Toch vroeg het federaal parket maandagvoormiddag om de aanhouding van de man te verlengen.

Nodige zorg blijft achterwege

“Het is teleurstellend dat het parket zich niet achter de beslissing van de vrederechter schaart”, stelt hij. “Zolang mijn cliënt in de cel zit wordt de beschermingsmaatregel van de vrederechter immers opgeschort en krijgt mijn cliënt niet de zorg die hij nodig heeft. Als de raadkamer deze namiddag tóch beslist om de aanhouding van mijn cliënt te verlengen gaan we hoogstwaarschijnlijk in beroep.”