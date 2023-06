Vrachtwagenchauffeur die fietsster (78) doodreed op zwart kruispunt in Brugge emotioneel tijdens zitting: “Ik denk nog elke dag en nacht aan haar”

De 43-jarige vrachtwagenchauffeur D.B. moest zich maandagochtend verantwoorden in de Brugse politierechtbank nadat hij vorig jaar een fietsster doodreed op een kruispunt. Het 78-jarige slachtoffer was met haar fiets onderweg toen ze werd gegrepen door de vrachtwagen. En het is niet het eerste ongeval op het gevaarlijke kruispunt. “Dat is allemaal leuk met een vrachtwagen rijden, tot je zoiets meemaakt.”

11 februari 2022. Alweer een zwarte dag op het gevaarlijke kruispunt van de Generaal Lemanlaan met de Brugse ring. Dit keer komt een 78-jarige fietsster om het leven nadat ze het kruispunt wilde oversteken, maar werd gegrepen door een vrachtwagen die rechtsaf wilde slaan. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Onopzettelijke doodslag

De Brugse politierechtbank behandelde ruim een jaar na de feiten het dodelijke ongeval maandagochtend. Vrachtwagenchauffeur D.B. (43) stond terecht voor onopzettelijke doodslag in de politierechtbank.

De procureur en de rechter geloven de man wanneer hij zegt het slachtoffer echt niet gezien te hebben. “Maar zelfs de kleinste onoplettendheid is genoeg om dit te kwalificeren als onopzettelijke doding”, zegt de procureur.

Nog veel onduidelijkheid

De zitting verliep moeizaam, omdat er tot op de dag van vandaag veel onduidelijkheid heerst over het ongeval. Waar bevond het slachtoffer zich toen D.B. rechtsaf sloeg? Het ene deskundig verslag spreekt het andere tegen en ook advocaat Deswaef, raadsheer van D.B., gaat niet akkoord met de verkeersdeskundige.

Volgens die eerste deskundige zou de vrouw gegrepen zijn door de voorste wielen, wat betekent dat de vrouw dicht bij de vrachtwagen was toen D.B. aan zijn manoeuvre begon. Nonsens volgens D.B. zelf. “Toen ik aan mijn manoeuvre begon, was er voor mij geen hindernis meer. Het slachtoffer was op verre afstand van het kruispunt. Ik was al tien seconden bezig toen ik plots hoorde dat auto’s aan het claxonneren waren omdat er iets gebeurd was.”

Groen licht

De regels in het verkeer zijn nu eenmaal duidelijk: wie groen heeft, krijgt voorrang. “Het slachtoffer wordt niet verondersteld te stoppen voor het groene licht”, begint de procureur.

“D.B. had de vrouw moeten doorlaten en zijn manoeuvre moeten onderbreken.” En daar gaat de vrachtwagenchauffeur tijdens de zitting zichtbaar niet mee akkoord. “Toen het groen licht werd, heb ik alle fietsers laten doorrijden”, zegt D.B. De man dacht dat alle gevaar geweken was, tegen beter weten in.

Trauma voor het leven

Raadsheer Deswaef begrijpt niet waarom het slachtoffer bleef fietsen. “Als men ziet dat er een vrachtwagen aan het afslaan is en je beslist toch door te rijden… dan gebeuren er zware ongelukken. Ook al had zij inderdaad voorrang.”

De verdediging vroeg daarom de vrijspraak. De procureur hield ten stelligste vol dat de fietsster al zichtbaar in aantocht was, groen licht had én daarom dus voorrang had. “Je hebt haar niet gezien, maar je had haar kúnnen zien.”

D.B. kan duidelijk geen vrede nemen met het noodlottige ongeval en nam zelf een aantal keer het woord, diep verontwaardigd. “Het slachtoffer kan nooit in de buurt van mijn vrachtwagen geweest zijn toen ik begon te draaien, anders had ik haar gezien en was dit nooit gebeurd.”

Geëmotioneerd

Het tragische ongeval laat nog steeds veel sporen na bij de beklaagde, die duidelijk geëmotioneerd raakte tijdens de zitting. “Dat is allemaal leuk met een vrachtwagen rijden, tot je zoiets meemaakt”, zegt D.B. “Weet je wel niet wat dat betekent? Ik denk nog elke dag aan haar.”

Maar ook de politierechter en procureur beseffen hoe gevaarlijk het kruispunt is. “We weten hoe gevaarlijk het daar is”, zei de politierechter. “We geloven jou ook als je zegt dat je haar niet gezien hebt.”

Vonnis op maandag 26 juni. (CC)