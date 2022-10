Voyeur maakt op het strand van Blankenberge bijna 100 foto’s van vrouwen en kinderen, maar komt weg zonder straf

Hoewel hij een 90-tal foto’s maakte van vrouwen en kinderen op het strand van Blankenberge, heeft een 66-jarige Brit geen straf gekregen. De rechter hield rekening met zijn schuldbesef.

Een strandredderspost in Blankenberge belde op 7 augustus dit jaar de politie op. Ze hadden een man opgemerkt die met een fototoestel met telescopische lens foto’s aan het trekken was van vrouwen en kinderen. De politie konden de voyeur snel onderscheppen. Het bleek om de Brit Ronald H. (66) te gaan. Hij was geen onbekende, want de politie herkende de man nog van een interventie uit het verleden. Op z’n fototoestel troffen ze bijna duizend foto’s aan.

Op de meeste beelden waren treinen te zien. De Brit was als voormalig spoormedewerker gepassioneerd door treinstellen. Hij bleek echter ook een voorliefde te hebben voor vrouwelijk schoon. Op z’n fototoestel stonden immers ook een 90-tal foto’s van vrouwen, maar ook kinderen, in bikini of badpak. Ronald H. gaf toe dat hij de bedoeling had om de beelden te bewaren. Hij gebruikte ze naar eigen zeggen om te masturberen.

De rechter benadrukte in z’n vonnis dat het zuiver fotograferen van vrouwen en kinderen in strandkledij niet onder de noemer ‘voyeurisme’ valt. Omdat de Brit echter seksuele bedoelingen had, was dat in deze zaak echter wel het geval. De man betuigde op de zitting z’n spijt. De rechter hield rekening met dat schuldbesef en het blanco strafblad van de voyeur. Hij kende hem daarom de opschorting van straf toe. (SDV)