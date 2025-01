Voorzitter van Brugse scholengroep Go! Impact veroordeeld omdat hij de gsm’s van zijn directeurs controleerde

Het Gentse hof van beroep heeft de voorzitter van de Brugse scholengroep Go! Impact veroordeeld, omdat hij het gsm-verkeer van zijn directeurs controleerde. Met die vorm van ‘spionage’ probeerde hij te weten te komen wie informatie over gerommel in de school lekte. De feiten dateren al van in 2022. De voorzitter kreeg wel opschorting van de uitspraak van de veroordeling en mag in zijn functie aanblijven.

In juni 2023 al berichtten wij van de heisa binnen de scholengroep Go! Impact, die in de Brugse regio 42 gemeenschapsscholen uit het basis- en het secundair onderwijs groepeert en 8.744 leerlingen telt. De raad van bestuur van de scholengroep stuurde een advocatenbureau af op de 42 directeurs om hen te ‘verhoren’ over een mogelijk complot.

Anonieme mails

Alle schooldirecteurs werden in het voorjaar van 2022 uitgenodigd door de raad van bestuur in Ciné Lumière, omdat enkelen onder hen anonieme mails gestuurd hadden waarin ze ‘onregelmatigheden’ hekelden bij de samenstelling van de raad van bestuur. De directeurs kregen te horen dat anonieme mails versturen niet de juiste manier van communiceren was, dit werd zelfs als ‘complotvorming’ bestempeld.

De raad van bestuur wou nadien een onderzoekscel van het GO! laten komen om aan ‘waarheidsvinding’ te doen. Of liever: de complotterende directeurs te ontmaskeren. Maar het centraal bestuur van het gemeenschapsonderwijs in Brussel weigerde hierop in te gaan. Die vond dat de raad van bestuur beter een open gesprek zou voeren met de misnoegde directeurs.

Advocatenkantoor

Scholengroep Impact! zag deze bemoeienis van Brussel als een inmenging in haar soevereiniteit en onafhankelijkheid. Meer nog: er werd een advocatenkantoor aangesteld om alle directeurs één voor één een vragenlijst voor te leggen. Die operatie kostte de Brugse scholengroep 20.000 euro.

“Hierdoor verziekte de sfeer en sijpelde de angst ook door naar de lerarenkorpsen. Wie zich kritisch uitlaat, moet vrezen voor repercussies”, aldus onze informant. Een anonieme tussenpersoon nam met onze redactie contact op namens vijf verontwaardigde directeurs.

Rechter

Onze informant wees er ook op dat het systeem van klachtenbehandeling in het GO! fout in elkaar zit: het decreet voor het gemeenschapsonderwijs zorgt voor een strikte scheiding tussen het centrale bestuur en scholengroepen, maar vertaalt zich ook in de onmogelijkheid om klacht neer te leggen buiten de scholengroep om.

Met andere woorden: wie klachten heeft over een algemeen directeur of de raad van bestuur, moet bij die raad of de algemeen directeur aankloppen. “Ze spelen tegelijkertijd beschuldigde en rechter”, aldus onze informant.

Privacy

De affaire kreeg een gerechtelijk staartje, toen een directeur én een lid van de raad van bestuur klacht indienden tegen de voorzitter. Het Gentse hof van beroep oordeelde nu dat dat die inbreuken pleegde op de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Met andere woorden : de voorzitter schond de privacy van de directeurs, door hun gsm-verkeer na te gaan.

Omdat de dader een blanco strafblad heeft, kreeg hij een opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Hij moet aan de twee slachtoffers, die een klacht indienden, wel een morele schadevergoeding betalen. Dat er de voorbije jaren hommeles was binnen scholengroep Go ! Impact blijkt ook uit het feit dat de coördinerend directeur voor het secundair onderwijs, die zijn anoniem communicerende, malcontente collega’s steunde, ontheven werd uit zijn mandaat.

Toxisch

De voorzitter en de toenmalige algemene directeur kregen volgens de krant De Standaard het verwijt van ‘toxisch leiderschap’, Laatstgenoemde legde nadien wel zelf zijn mandaat neer en is in oktober 2022 opgevolgd door Pieter De Winne. Die gaat er prat op dat hij dialoog en verbinding hoog in het vaandel draagt. “Wie mij kent, weet dat mijn deur altijd open staat voor een gesprek en dat ik met feedback om kan”, vertelde hij ons in juni 2023.

Diverse directeurs vertrokken in die woelige periode, het advocatenbureau werd volgens Pieter De Winne aangesteld om als derde, neutrale persoon uit de impasse te geraken. Is dat gelukt? De 42 directeurs van de Brugse scholengroep Impact! gaven zichzelf in het voorjaar van 2023 een hoge welzijnsscore van 7,8 op 10.

De huidige raad van bestuur bestuur behoudt zijn vertrouwen in de voorzitter, die nochtans door het hof van beroep schuldig bevonden werd. Tevergeefs polsten we bij de scholengroep om een reactie op het arrest. Go! Impact onthoudt zich van elk commentaar in dit dossier.