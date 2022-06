Voorwaarden niet nageleefd: toch nog effectieve straf voor mannen die Torhouts raadslid aanvielen

Twee mannen die in 2017 tijdens een buurtfeest de kaak verbrijzelden van het Torhoutse gemeenteraadslid Jasper Vangheluwe (N-VA), hebben alsnog een effectieve celstraf gekregen. De twee hadden destijds een voorwaardelijke straf gekregen, maar kwamen de afspraken niet na.

Op 24 september 2017 organiseerde Jasper Vangheluwe (40) voor het zevende jaar op rij een buurtfeest in de Poperbosstraat in Torhout. ’s Avonds werden de voorbijgangers uitgenodigd om nog een stukje cake mee te eten. K.H. (29) en D.G. (27) gingen op die uitnodiging in maar verzuurden de sfeer waarop Jasper hen vroeg om weg te gaan. Hierop gaf K.H. hem een keiharde vuistslag in het gezicht. Zijn kompaan slingerde een glazen bierfles in het gezicht van Jasper, die het bewustzijn verloor. Zijn kaak bleek op acht plaatsen gebroken.

Een paar uur na het incident raakte K.H. bij nog een andere vechtpartij betrokken in een Torhouts café en op 11 december 2016 sloeg hij ook al drie agenten werkonbekwaam. Tijdens zijn proces in 2019 beweerde de Bruggeling terug op het rechte pad te zijn en de rechter gaf hem drie jaar voorwaardelijke celstraf. Torhoutenaar D.G. kreeg twee jaar voorwaardelijk.

Beschonken

Maar K.H. schond zijn voorwaarden onder meer door zijn kat te sturen naar een zitting van de probatiecommissie. D.G. kwam dan weer de afspraken met zijn justitieassistent niet na en bedreigde in beschonken toestand zijn vriendin. De rechter trok daarom dinsdag van allebei de voorwaarden in waardoor hun celstraffen nu effectief worden.

Toevallig werd dinsdag ook het burgerlijke luik van de zaak afgrond. K.H. en D.G. moeten 7.800 euro schadevergoeding betalen aan de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen. Daarnaast moet K.H. ook nog ruim 32.000 euro schadevergoeding betalen aan de verzekeringsmaatschappij van de politiezone Kouter. (AFr)