Voorwaardelijke straf voor vijftiger na stalking ex in Roeselare

Na een korte relatie van een zestal maanden bleef een 53-jarige man uit Roeselare zijn ex lastig vallen. Het leverde hem voor de rechtbank in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van 800 euro op. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. De kortgedingrechter legde hem al een storings- en straatverbod op.

Na het afspringen van de relatie kon Mario V. de breuk moeilijk verwerken. Hij stuurde zijn ex vanaf halfweg september onophoudelijk berichtjes, belde haar op, sprak voicemailberichten in en liet ook de foodbar van de vrouw in het centrum van Roeselare niet onaangeroerd. “Hij passeerde er regelmatig, sloeg op de deur of terrasstoelen en –tafels, sloeg op de koeltoog…”, somde de openbare aanklager op. “Ik beken alles en ben bereid die voorwaarden te volgen, maar betaal geen schadevergoeding”, was V. duidelijk. “Ik vernielde niet de hele koeltoog, gewoon een ruitje.” Sinds begin november laat hij zijn ex met rust. De kortgedingrechter legde hem ondertussen een straatverbod op. Zijn ex kreeg van de rechter wel degelijk een schadevergoeding toegekend. Als hij zijn voorwaarden wil respecteren, zal hij ook die moeten betalen. (LSi)