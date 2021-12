Voorwaardelijke straf voor inbraken en vernielingen in jeugdlokalen

Een 20-jarige jongeman uit Staden is door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een voorwaardelijke boete van 400 euro voor verschillende inbraken en vernielingen in de jeugdlokalen in Hooglede. Als hij zich aan de voorwaarden houdt, blijft de straf voorwaardelijk. Hij pleegde het vandalisme en de inbraken samen met een minderjarige vriend.

“Blijf weg van die vriend, hij zal je meesleuren en in de problemen brengen”. Zo ongeveer luidde een sms van de moeder van S.E. uit Staden naar haar toen amper 19-jarige zoon. Het bracht geen zoden aan de dijk want op 25 oktober 2020 drongen ze samen toch de jeugdlokalen in Hooglede, waar KAJ en de speelpleinwerking zijn gevestigd, binnen.

“Ze stampten de deuren van de garages open en gingen er met bier vandoor”, aldus de openbare aanklager. “Met een honkbalknuppel vernielden ze ook een flipperkast, een combi-oven, glazen, borden, een radio, een frietpot en een vuilnisbak.”

Er kwamen camera’s en het duurde niet lang vooraleer dat resultaat opleverde. Op 6 november keerde het duo terug en waren ze duidelijk op de beelden te zien. “Hij heeft een laag IQ en liet zich meeslepen”, aldus de advocaat van de jongeman. (LSi)