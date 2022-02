Voorwaardelijke straf maar wel schadevergoeding voor ex na belaging en rondsturen expliciete foto

Ziekelijk jaloers nadat hij hoorde dat zijn ex een nieuwe vriend had, stuurde een 35-jarige man uit Oostrozebeke een expliciete seksfoto van de vrouw rond.

Het leverde hem voor de rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden en een voorwaardelijke boete van 1.200 euro op voor belaging. “Het was een look-a-like foto van een pornosite, niet mijn ex zelf”, verdedigde hij zich.

Aandacht zoeken

Na een relatie van ongeveer 6 jaar kwam in maart 2021 een einde aan de relatie van Glenn P. en zijn vriendin. Onder meer zijn gokverslaving was haar een doorn in het oog. P. had het moeilijk met de breuk, alleszins toen hij hoorde dat zijn ex een nieuwe vriend had.

“Het frustreerde hem dat hij maar berichten bleef sturen zonder reactie en zocht aandacht door die foto rond te sturen”, klonk het bij zijn advocaat. Die foto kwam niet enkel bij de nieuwe vriend en zijn zonen terecht maar ook op de werkvloer van de nieuwe vriend.

De ex-vriendin herkende zichzelf in een expliciete pose op die foto maar volgens P. klopt dat niet. “Ik heb er spijt van, maar heb de breuk ondertussen verwerkt en wil alles achter mij laten”, aldus P. Aan zijn ex moet hij een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.

(LSi)