Voorwaardelijke straf geëist voor 22-jarige voyeur die onder kleedhokje zwembad filmde

“Ik weet niet wat mij bezielde. Was het mij overkomen, ik zou het ook niet gepikt hebben.” Een 22-jarige jongeman uit Waregem moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden omdat hij in het zwembad van Waregem een meisje filmde in het pashokje.

Het 15-jarige slachtoffer kleedde zich op 2 september 2021 om toen ze plots een gsm op de vloer zag liggen. De gsm was actief en maakte beelden van haar in haar ondergoed.

Verschrikt kleedde het meisje zich aan en ging verhaal halen bij de jongen in het hokje ernaast. De jongeman gaf toe dat hij haar filmde maar beloofde onmiddellijk de beelden te wissen.

Spijt

Toen de moeder van het slachtoffer lucht kreeg van de gebeurtenissen, werd de politie er bij gehaald. Even probeerde de jonge Waregemnaar nog een verhaal op te dissen als was zijn gsm per ongeluk gevallen maar uiteindelijk ging hij toch door de knieën.

Het was met het schaamrood op de wangen dat hij zich voor de rechtbank in Kortrijk verantwoordde. “Ik heb er veel spijt van”, klonk het. “Ik heb er zelf ook niet van geslapen. Ik zal me de eerstkomende tijd niet meer in het zwembad vertonen.” De openbare aanklager eiste een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden voor het voyeurisme. Vonnis op 27 april. (LSi)